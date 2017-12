E ad Altamura il presepe diventa ideologico

Una Natività molto semplice, cartapesta, cortecce di legname e piccole statuette. In un angolo dell’associazione «Borsi», a pochi metri dalla Cattedrale, lungo la strada simbolo di Altamura che è il corso Federico II di Svevia. Non passa inosservato l’accostamento al presepe di una piccola vasca in plastica con grandi fotografie di migranti, a rappresentare un barcone della speranza di quelli che solcano il Mediterraneo. A simboleggiare la tragedia dell’immigrazione, l’emorragia quotidiana di bambini, donne, uomini che affrontano il mare nella speranza (talvolta vana) di una vita migliore.

Questo presepe era già in allestimento quando, qualche giorno fa, ad Altamura ha fatto tappa il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha magnificato invece il presepe realizzato accanto, nella sede del comitato della Madonna del Buoncammino. «Viva i valori ed il Natale». Purché tradizionale. Ancora più bello se «personalizzato» con miniature di pane e focaccia nei forni antichi.

Più diretto il coordinatore regionale Rossano Sasso sul presepe alternativo. «Evidente tentativo ideologico di far passare l’immigrazione senza regole come un qualcosa di positivo - ha protestato - pena l’accusa di razzismo per chi dovesse opporsi. Noi vorremmo accogliere solo i veri profughi, nella misura in cui ciò sia possibile». Più o meno come ad Arcore, nei giorni scorsi.

Il parroco don Vito Colonna non si scompone. «L’idea è di un laico dell’associazione di Sant’Irene e dell’Assunta - spiega - e ovviamente l’ho condivisa. È una chiave di lettura moderna. Non è il classico presepe romantico, bensì insieme alla Natività propone di sensibilizzare sul problema dell’immigrazione come ha fatto Papa Francesco con ripetuti appelli, anche nell’omelia del Santo Natale».