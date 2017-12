Chissà cosa pensano all’estero della spettacolarizzazione del problema banche in Italia. Se il silenzio è d’oro in molte attività umane, il silenzio dovrebbe essere di platino nel settore creditizio. Ma «un bel tacer non fu mai scritto» anche nel mondo bancario e finanziario. Nessuno, o quasi, sembra considerare il fatto che basta una mezza frase per provocare scossoni un po’ ovunque, e per condizionare, quasi sempre in senso negativo, il patrimonio mobiliare e le decisioni dei risparmiatori. Eppure tutti parlano, tutti sembrano presi dalla voglia di esternare su tutto, anche quando sono in gioco i salvadanai della gente comune.

I politici sono i più loquaci, dmentichi che un conto è pontificare su questioni minori un conto è pronunciarsi sui temi finanziari, una materia che andrebbe maneggiata con la cura estrema che si riserva a una cesta di uova. Anche alcuni addetti ai lavori del credito, a volte, si esibiscono e agiscono a sproposito, ma i danni causati da improvvidi personaggi politici sono di gran lunga più gravi. Eppure la tentazione, nella nomenklatura partitica dei vari Palazzi, di interessarsi alle vicende bancarie dev’essere più irresistibile di quella che prova un bambino davanti ai pacchi-regali di Natale piazzati sotto l’albero.

Non sappiamo se l’ex ministra Maria Elena Boschi si sia occupata della vicenda di Banca Etruria più di quanto fosse lecito aspettarsi da una parlamentare eletta nel territorio d’azione della suddetta banca in difficoltà. Né sappiamo se lei abbia allungato il suo raggio, diciamo così, di persuasione occulta. Sappiamo solo che in politica non è sufficiente rispettare i codici della legge e i princìpi di legalità. In politica è importante non trascurare il principio di opportunità. Della serie: non basta che una decisione o un gesto siano in perfetta conformità con le leggi, è altrettanto importante che una decisione recepisca il principio di opportunità.

Era opportuno che la ministra Boschi lasciasse andare il padre a vicepresiedere Banca Etruria, istituto orbitante nella di lei zona d’elezione al Parlamento? Obiezione: se le colpe o i meriti dei padri non devono ricadere sui figli, anche le colpe o i meriti dei figli non devono ricadere sui padri. Giusto. Perché fermare le ambizioni di un signore, solo perché la di lui figlia ha già scalato l’Olimpo del Potere?.

Ma - ripetiamo - la politica è fatta di simboli e di gesti. Era opportuna, anche per la neoministra delle Riforme, in realtà numero due del governo Renzi, la nomina del padre a vicepresidente della Banca? E se fossero sopraggiunti problemi, come spesso accade in politica e come in effetti si è verificato, quali conseguenze ne sarebbero derivate per lei e per il governo? E la prospettiva di attirare su di sé, fosse pure strumentalmente, l’ombra del conflitto di interessi, non rappresentava un disincentivo all’approdo di Boschi senior nel cda di Etruria? E il preannunciato protagonismo del governo nel settore bancario non avrebbe dovuto costituire un altro elemento di dissuasione per la cooptazione boschiana in Etruria?

Purtroppo il Potere è un cattivo consigliere. Sono pochi quelli che, una volta giunti all’apice, mantengono un aplomb tipo Gustavo Thoeni dopo una medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali. I più non stanno nella pelle, ed esultano alla maniera di Marco Tardelli dopo il secondo gol alla Germania nei Mondiali di Spagna (1982). Il Potere è afrodisiaco e seduttivo, come le sirene di Ulisse, e spesso ammalia anche la cerchia di familiari e famigli, di amici e clienti. Per resistergli, e dominarlo, ci vorrebbe il rigore morale di un Alcide De Gasperi (1881-1954) e la forza tigresca di un Winston Churchill (1874-1965).

Purtroppo, Maria Elena Boschi ha commesso un altro errore: di strategia politica. oltre che di comunicazione. Stavolta da sola, o a mezzadria con Matteo Renzi. Dopo la sconfitta referendaria su una riforma costituzionale che puntava a semplificare il processo decisionale in Italia, la Boschi tutto avrebbe dovuto fare tranne che rimanere a Palazzo Chigi nel nuovo governo. In fondo era lei la prima firmataria del testo di revisione costituzionale e, così come aveva annunciato in una trasmissione tv, avrebbe dovuto ratificare il passo indietro. Se avesse rispettato l’impegno preso sui teleschermi, la Boschi avrebbe ottenuto un paio di risultati, oltre al plauso da parte dell’opinione pubblica. Uno: la fuoriuscita dalla zona di fuoco, non solo mediatica, su banche e dintorni. Due: la possibilità di preparare la rivincita politico-elettorale senza i riflettori continuamente puntati addosso. Se poi alla decisione di uscire, provvisoriamente, di scena si fosse associato anche Renzi, sarebbe stato più facile per entrambi pianificare la loro rimonta organizzando, ad esempio, fuori dal Pd, una forza politica con al centro il manifesto riformatore del referendum costituzionale.

Ma la Boschi ha preferito restare nell’esecutivo, temendo il fattore oblio, il fantasma che più agita il sonno di molti potenti. Eppure non si contano, in politica, le quaresime e le resurrezioni. Né è detto che un «passo indietro» debba essere per forza definitivo, così come non è scritto da nessuna parte che un «passo avanti» sia tale per sempre e preservi dal pericolo di cadute rovinose.

La leonessa Maria Elena si difende con gli artigli, azzannando chi le addebita ingerenze e invasioni di campo su Etruria. Ma, indipendentemente dal merito della vicenda e dai suoi risvolti extrapolitici, la questione banche si è rivelata, ieri e oggi, la vera patata bollente per Renzi e Boschi.

Il governo Renzi ha cominciato a perdere appeal nel Paese, nonostante l’entusiasmo iniziale e alcuni provvedimenti azzeccati, proprio quando è esplosa la questione delle quattro banche fallite (tra cui Etruria), questione segnata pure, nel novembre 2015, dal suicidio di un piccolo obbligazionista di Civitavecchia che aveva perso 100mila euro. Il fallimento delle quattro banche non era certo colpa né della ministra né del suo papà, ma l’associazione del loro cognome alla parola Etruria ha procurato al governo Renzi più dolori di una scazzottata con Mike Tyson.

Probabilmente, senza il caso banche, lo stesso referendum costituzionale di dicembre 2016 avrebbe avuto un altro epilogo. Invece, a partire dalla vicenda Etruria, è iniziata la discesa dell’indice di gradimento di Renzi e di Maria Elena Boschi. Una discesa che a sinistra ha già scatenato un terremoto dopo l’altro e che a marzo 2018 potrebbe provocare uno choc politico-istituzionale se, nell’urna, molti consensi «dem» dovessero approdare sulle schede populistiche.

Giuseppe De Tomaso

