Ma è solo l’Italia a patire il deficit di classe dirigente? O il fenomeno del decadimento delle élite riguarda l’intera sfera terrestre? Nei giorni scorsi, l’ex presidente dell’Unione Sovietica, Michail Gorbaciov, ha ricordato, rimpiangendolo, il sodalizio per la pace avviato, negli anni Ottanta, con il presidente americano Ronald Reagan (1911-2004). Venne smantellato quasi tutto l’arsenale missilistico e il mondo poté tirare un sospiro di sollievo. Iniziava una lunga stagione di quiete. Oggi, era il senso dell’allarme di Gorbaciov, la situazione è assai peggiorata. Focolai di tensione sono accesi pressoché dappertutto. America e Russia, nonostante la simpatia reciproca fra Vladimir Putin e Donald Trump, danno l’impressione di non sopportarsi di più e di voler riprovare il brivido della Guerra Fredda (sperando, diciamo noi, che non subentri la Guerra Calda).

Ma tutto il mondo, o quasi, appare in ebollizione. Dal Sudamerica all’Asia, dall’Europa all’Africa. Se non fosse per l’Oceania, la conflittualità sarebbe planetaria. Insomma. Ci troviamo in uno scenario ad alto rischio, suscettibile di precipitare nel più tragico e irrimediabile tra gli scontri militari.

Non sappiamo se Gorbaciov, riferendosi al suo tandem con Reagan, si rivolgesse, a mo’ di confronto e di monito, agli attuali reggitori di Casa Bianca e Cremlino: Trump e Putin. Forse sì, anche se, paradossalmente, le responsabilità del gigante Usa sono, per certi versi, maggiori.

Sono maggiori perché, da più di due secoli, Zio Sam svolge il ruolo di guardiano della libertà in tutto il globo. Se per una ragione qualsiasi, questa funzione svanisse improvvisamente, crollerebbe a seguire ogni pilastro di libertà. La Russia di Putin non è la Russia di Josif Stalin (1879-1953), ma non è neppure un modello di liberaldemocrazia. Idem la Cina. Per non parlare di molti Paesi dell’America Latina, dell’Asia e di alcune ex Repubbliche sovietiche. Senza gli Stati Uniti e i loro satelliti di cultura anglosassone, la stessa Europa scivolerebbe nel purgatorio delle democrature, cioè dei Paesi formalmente democratici, ma sostanzialmente autocratici.

Ora. Trump non è Reagan e Putin non è Gorbaciov. Reagan e Gorbaciov furono i protagonisti di un periodo di riconciliazione che vide impegnati anche i massimi leader di Francia, Germania, Regno Unito e Italia. La stessa Chiesa cattolica, con Karol Wojtyla (1920-2015), fu fondamentale nelle battaglie di libertà per i popoli dell’Est europeo. Oggi, invece, l’attivismo di papa Bergoglio, sembra dare la precedenza all’accoglienza dei profughi in Occidente piuttosto che ai programmi di sviluppo economico, politico e sociale nei Paesi del Terzo Mondo. Quanto agli odierni governanti dell’Europa occidentale nessuno fra loro può reggere il confronto, per coraggio, visione e lungimiranza, con i predecessori che affiancarono Gorbaciov, Reagan e Wojtyla, nell’opera di messa in sicurezza della Terra.

Ma è l’America a dubitare, per prima, della sua secolare missione. Mosca, dagli zar fino a Putin, ha sempre badato a proteggersi dai nemici esterni, finendo per concepire la politica soprattutto come organizzazione della forza militare. L’America invece, già con lo slogan della vittoriosa campagna elettorale trumpiana, ha manifestato una linea autarchica, metà populistica e metà isolazionistica, una linea mai come adesso fondata più sulla tutela degli interessi che sulla salvaguardia delle idee.

Le democrazie, si sa, sono un frullato, ma anche un bilanciamento, di interessi e idee. Però, se i primi dovessero surclassare le seconde, addio conquiste di libertà, E oggi la proliferazione degli interessi sta prevalendo in maniera incalzante e plateale sulla fabbrica delle idee.

Il populismo, con tutte le diramazioni del fenomeno, che variano in modo capillare da un’area all’altra del mondo, è figlio anche della rinuncia americana a difendere i propri valori e le proprie lezioni di libertà. Se poi l’America stessa si mette a contrastare e contestare i punti fermi del suo costituzionalismo liberale e della sua religione politica, allora non c’è ragione di essere ottimisti. La cultura della resa culturale, che alla fine sfocerà in rinuncia politica, economica, militare e sociale, impregnerà tutta l’Europa e scoraggerà anche quei pochi Stati sottosviluppati che avrebbero voluto uscire dall’oscurantismo semi-medievale.

Qualcuno da Oltreoceano fa sapere che la Russia sostiene, non solo a parole, i movimenti populistici in Italia e nel resto d’Europa, al fine di compromettere la stabilità delle nazioni e di spianare il terreno allo scudo protettivo putiniano. Bah. A dire il vero non ci sarebbe alcun bisogno per Mosca, ammesso che davvero lo volesse, di sganciare quattrini in favore delle sigle populistiche ed anti-comunitarie presenti in Europa. L’autocombustione delle esperienze liberali sta procedendo da sola, senza il contributo della benzina da parte dei nemici della società aperta.

Se Trump non comprende che il primo interesse di un Paese guida come il suo è difendere ovunque l’idea di libertà, figuriamoci gli altri, anche in Europa.

Morale. C’era una volta, nel mondo, una classe dirigente.