Omicidi con il tallio e desiderio di purificazione

di Nunzio Smacchia

Neanche il più fantasioso scrittore di gialli avrebbe potuto ideare la trama che si è sviluppata criminosamente a Nova Milanese, dove i due nonni paterni e una zia (paterna) sono morti per avvelenamento da tallio, una sostanza incolore molto tossica; le altre tre potenziali vittime, i due nonni materni, la loro badante e un’altra zia (materna) sono stati in procinto di lasciare questo mondo. Fortunatamente la strage non si è completata perché alcuni di loro si sono salvati per l’incapacità dell’assassino di non aver saputo dosare la quantità letale del veleno. L’intreccio orrorifico si è sviluppato tutto all’interno di due famiglie apparentemente unite e serene che mai avrebbero supposto di essere decimate da un impensabile assassino, per di più uno di loro. E come in tutti i noir che si rispettano, il colpevole è sempre la persona insospettabile, quella meno probabile, che sembra non avere alcun movente.

Perché l’ha fatto - Che cosa può aver spinto questo pluriomicida a concepire la tetra idea di eliminare tutti i componenti del parentado: amore, odio, gelosia, denaro, o narcisismo? Niente di tutti questi classici motivi, ma solo e semplicemente l’ossessione malata per l’«impurità», intesa come lordura. Che cosa può significare impurità in una mente disturbata che decide a tavolino, a mente fredda, di fare fuori tutti i protagonisti del nucleo domestico? È forse intesa come pulizia mentale, comportamentale, o morale? Non è dato sapere con certezza che cosa voglia dire il famiglicida quando fa più volte riferimento a questa parola. Di che cosa si sono macchiati i parenti per essere uccisi silenziosamente, senza clamore? Perché l’assassino-nipote li voleva punire e condannare definitivamente? È evidente che non c’è una spiegazione logica, sensata, almeno ictu oculi, a meno che non si scoprano tragici trascorsi, qualche segreto legato alla famiglia che lui ha scoperto, che lo ha turbato profondamente e che è assurto a causa scatenante, al punto di progettare e giustificare un così efferato disegno criminoso. Se così non è, è probabile che sia il risultato di un delirio inarrestabile di natura etico-religiosa di chi in qualche modo invasato, pieno di livore e astio nei confronti del gruppo parentale, che forse in un passato recente si è macchiato di gravi colpe «coperte» da tutta la famiglia, è stato talmente ferito, da modificare la percezione affettiva e far nascere in lui rancore e odio.

La sua mente oscurata da una delittuosa ossessione sembra occupata da pensieri che non riesce a scacciare, perché lo «costringono a fare» gesti e azioni che sono oggettivamente insensati, ma che non può fare a meno di compiere. Si è in presenza di una personalità sicuramente contorta, che dovrà essere attentamente esaminata da psicologi e psichiatri. La sua sembra una soggettività nevrotica di carattere, quella che nella prospettiva criminologica assume un maggior significato.

Quale patologia - È una forma aggressiva che dà problemi relazionali, crea difficoltà con la famiglia o con l’ambiente in cui vive e causa una limitazione della capacità lavorativa; una personalità nevrotica caratterizzata da comportamenti malati che in qualche caso sfociano in azioni delittuose come quelle legate appunto alle nevrosi di carattere, che si qualificano per la rigidità e la severità dell’indole, per avere un’alta considerazione di sé stessi e presentare punte abnormi di aggressività, litigiosità e oppositività; una patologia caratteriale quasi simile a quella tipica della personalità psicopatica, ma che può degenerare in comportamenti dissociali. È legata a una anomalia del temperamento che si manifesta in atteggiamenti eccessivi, tra cui anche quello criminoso, che genera disagio e sofferenza in chi gli sta vicino. È ossessionato dall’affettività che viene vissuta come un rifiuto e funge da elemento dinamico delle sue emozioni che lo portano a essere «umorale». Gli affetti, che in qualche modo possono essere stati messi in discussione, o compromessi, avvertono che qualcosa si è rotto all’interno della coscienza, creando conflitti difficili da dirimere. Una individualità siffatta vive con l’attenzione ossessiva del bisogno emozionale, che spesso lo induce a non saper valutare la realtà, ad apprezzarne il significato e proprio per questo a diventare allucinato o delirante.

In certi nevrotici subentrano le fissazioni che spingono a un’eccessiva dipendenza dagli altri, e non di rado questi contegni derivano da una notevole autostima con conseguente ipovalutazione degli altri. L’assillo maniacale per l’ordine, la pulizia e la precisione nascondono disturbi ossessivo-compulsivi, si è pervasi da pensieri intrusivi, opprimenti e involontari che premono verso condotte ritualistiche e ripetitive; molte volte si è anche coscienti dell’irragionevolezza ed esagerazioni di simili gesti, ma non si riesce a farne a meno, perché è difficile il recupero della libertà di azione; è una patologia, quella dell’ossessione per la nettezza, che impedisce la normale vita quotidiana. Per questi soggetti l’ordine rappresenta una forma di «pulizia interiore» che preserva dalle «impurità», è un modo di far pace con sé stessi e con la propria morale, è l’effetto di chi cresce in ambienti rigidi, anaffettivi, attenti a quello che la gente può pensare. C’è la paura di «essere contaminati» e in chiave somato-psicologica si ha un gran timore di avere contatti con il mondo esterno, con gli altri, e tutto questo incide sulla sfera affettiva e si finisce per essere intransigenti con sé stessi.