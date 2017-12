di OSCAR IARUSSI

Vent’anni or sono fu l’esordiente Edoardo Winspeare, con tanto di cognome esotico a dispetto delle radici leccesi, a rinverdire miti e riti tarantati con il film Pizzicata (1996). Ed è toccato allo stesso Winspeare, una specie di Zorba il Salentino con la macchina da presa, «certificare» nel 2014 il cambio di stagione con il film In grazia di Dio. La pizzica è finita, gli amici se ne vanno..., si potrebbe dire, parafrasando il celebre brano di Umberto Bindi. Non sono da meno, anzi, i versi di Vittorio Bodini: «Qui non vorrei vivere dove vivere / mi tocca, mio paese / così sgradito da doverti amare» (da La luna dei Borboni, 1952).

Siamo ancora una volta nel Salento terragno e metafisico caro al nostro regista. E ancora una volta non si tratta di una «piccola patria» sottratta al mondo e consegnata alla nostalgia. Macché! Nel cinema di Winspeare la Puglia del Tacco è una concrezione/rarefazione della Storia, pervasa puntualmente dai fattacci della cronaca (il crimine, i migranti), sebbene sia sospesa fra il verde degli ulivi e un’«azzurra lontananza» alla Hesse.

Come accadrà anche nel film successivo di Winspeare, presentato a Venezia (La vita in comune, 2017), gli orti sul mare della perduta civiltà contadina tornano a essere una promessa contro la miseria. La terra scongiura la recessione in atto. Addirittura si rivede il baratto: frutta e verdura in cambio di benzina, galline e uova per ottenere altri generi alimentari, lezioni private offerte per simpatia o per amore. L’antropologia meridiana cara a Ernesto De Martino, Franco Pinna, Diego Carpitella, poi rinnovellata nel corso del tempo dai Barbano, Durante, Spedicato, Rosaleva e da Winspeare medesimo, resta l’orizzonte delle elegie di questo autore cinquantaduenne. Nato a Klagenfurt nel 1965, rampollo di una famiglia nobile per metà inglese e per metà austroungarica, Edoardo - lu figghiu te lu barone, nun sai? - è cresciuto nel castello di famiglia in quel di Depressa (Tricase) e continua a vivere in zona. È un esempio di artista che più glocal non si potrebbe: ispirazione locale, afflato globale, in opere come Sangue vivo, Il miracolo e Galantuomini.

In grazia di Dio è quasi del tutto recitato in dialetto leccese, con sottotitoli in italiano. Ma la vera «notizia» del film è la fine dell’energia espansiva della pizzica che, appunto, proprio Winspeare contribuì a lanciare fondando l’Officina Zoè. Rito ancestrale e danza bellicosa o erotica, trance ed esorcismo, la pizzica è ormai un ramo dionisiaco della World Music all’apice ogni agosto nella «Notte della taranta» di Melpignano. Il fenomeno, come sappiamo, si presta a incarnare extra moenia o in Tv una Puglia «mitica» che nella musica nasconde o edulcora i suoi conflitti e le sue ferite. Per esempio il dramma dell’Ilva di Taranto, dove qualche estate fa si tenne una fallimentare anteprima della «Notte della Taranta». Ebbene, di tale «narrazione» o ideologia della pizzica non v’è più traccia in Winspeare: i personaggi magari cantano, però non ballano. Niente tamburelli scatenati e catarsi sudaticce. Quando si affaccia, l’allegria è intima, non esibita, assai pudica.

D’altronde, critiche alla deriva masscult della «Notte», con l’immancabile retorica sulla presunta «attrattività» turistica, sono venute anche da Sergio Blasi, vent’anni fa giovane sindaco della minuscola Melpignano, geniale creatore della manifestazione insieme ad alcuni appassionati studiosi. Così il profondo Sud prova di nuovo a essere un Sud profondo, pensoso e amareggiato fino all’ira come la corrusca protagonista Adele (Celeste Casciaro, nella vita moglie di Edoardo), che ritroviamo sia In grazia di Dio sia in La vita in comune. Tra un verso di Bodini e una battaglia ecologista, il Salento autentico va avanti fra molti problemi e tuttavia sprigiona o riflette una vaga luminosa speranza, più poetica che politica, senza traccia retorica né della «decrescita felice» di Latouche e compagni, né delle benedette masserie acquistate dai divi stranieri (fa eccezione la «regina» Helen Mirren ormai più leccese di una raccoglitrice di tabacco).

Magari ricominciare è possibile «nel sud del sud dei santi» (Carmelo Bene). La stessa energia, piegata al melodramma, con echi sonori e tratti somatici mediorientali, si ritrova in Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek (2014). Niente eccessi di folclore salentino, grazie al cielo, sebbene il bar dove lavora la protagonista abbia l’immancabile tarantola nel marchio. Lacrime in agguato, sorrisi liberatori. L’amore è a prima vista, ghermisce e sballotta come una turbolenza quando si è in volo: non puoi fare alcunché, se non subire. Il mare è azzurrissimo verdissimo limpidissimo. Però piove, evviva, perché del Sud solare per contratto non ne possiamo più. Il regista italo-turco, quattro anni dopo il successo di Mine vaganti (2010), che consacrò il Salento come location principe, torna a girare nella sua Lecce (Ferzan ne è orgogliosamente cittadino onorario). La luminosa e assorta Kasia Smutniak è la barista che dà corpo a un’interpretazione malinconia del paesaggio e del relativo carattere umano; una sorta di «autunno pugliese» ormai quasi ignaro della «primavera».

Winspeare e Ozpetek non sono gli unici cantori del Salento di questi ultimi anni. Ci sono, con i loro film, Giorgia Cecere, Davide Barletti, Chiara Idrusa Scrimieri, Lorenzo Corvino e molti altri autori giovani. Mentre è cresciuto il peso del Festival del Cinema Europeo diretto a Lecce da Alberto La Monica, in un contesto di attività̀ culturali e spettacolari collegate sotto il segno egemonico di una Regione Puglia la cui capitale simbolica dell’ultimo decennio sembra essere Lecce, non senza disappunto delle altre province. D’altronde, non v’è stato il minimo dibattito sull’incalzante primato «turistico» nelle politiche culturali che utilizzano all’uopo fondi strutturali europei; in tempi di revisione della spesa, le sole risorse disponibili, e non poche. È una scelta legittima, da cui tuttavia discordano vari studiosi, contrari a che «il valore aggiunto legato alla cultura» sia spesso «identificato soltanto nell’impatto del turismo culturale» (Pier Luigi Sacco). Un approccio ai fondi Ue inevitabilmente teso a premiare iniziative poco innovative, com’è ovvio quando si lavora sull’effetto-cartolina.

Non si tratta di fredde opzioni contabili. Il rischio è quello di dare corso a una cultura politica localistica e a un immaginario rassicurante, ergo un po’ inquietante: la Puglia delle tradizioni etnologiche al servizio dei flussi alberghieri e aeroportuali, il folklore ammantato di antagonismo, l’antropologia caricaturale di un Sud dionisiaco o edenico, «de sinistra» e «alternativo» ancorché in lussuosi resort (le masserie...).

«Accoglienza» è la parola-chiave scelta per festeggiare i 130 anni della «Gazzetta», che candidò il Salento al Nobel per la Pace nei tragici anni degli sbarchi (1999). È la frontiera, non certo una generica passione del Sud da novello Grand Tour, a folgorare i registi sulla via di Otranto. Come per i cristiani idruntini e per l’invasore islamico ai quali Maria Corti dette voce nel suo romanzo, in Puglia scocca «l’ora di tutti»; qui s’addensano le storie, si palesano i fantasmi lontani nel tempo e nello spazio, si concretano e s’infrangono i sogni. Ma se la frontiera è paga dei cavolini di Bruxelles (l’ormai triste scenario dell’euro-burocrazia) o scimmiotta l’impero con i suoi anglicismi promozionali su Twitter, non sarà che il provincialismo è di nuovo in agguato?

Nostra Signora dei Turchi di Carmelo Bene (1968), è «la morte raccontata da un vivo» in un film sperimentale e barocco, monologante e antinarrativo, concepito letteralmente in un «non luogo» riconoscibilissimo: Salento, utopia dei martiri e degli idioti, di santi che volano e di sguardi sul/dal Mito. E adesso, ci vogliamo ridurre alla pomposità sui social e far fregare dalla Xylella?