di FERDINANDO SALLUSTIO

In ottobre follie per i nonni: ecco una rapida sintesi delle «Giornate mondiali» che si celebrano nel mese appena cominciato. I nonni, infatti, sono ricordati da alcuni anni per legge il 2 di ottobre, giorno che il calendario ecclesiale dedica agli Angeli custodi; oltre al formidabile sostegno affettivo e alla guida morale, i nonni assicurano alle famiglie un aiuto dal valore economico calcolato in almeno otto miliardi di euro.



Le follie vengono dalla giornata del 6, quella in cui nei Paesi anglosassoni si celebra il «Cappellaio matto» di Alice nel paese delle meraviglie e quindi si dà sfogo al lato più stupido di noi stessi, ancora di più di quanto già ognuno di noi non faccia durante il resto dell'anno.

«Stupido è chi lo stupido fa», diceva Tom Hanks in Forrest Gump e se etimologicamente lo «stupido» è chi è ancora in grado, in questi tempi disincantati, di provare stupore, in un bel saggio di Carlo Cipolla (Allegro non troppo) sono descritte le leggi fondamentali della stupidità: secondo l'illustre studioso di storia economica lo stupido è chi fa danno agli altri non ottenendo alcun vantaggio per se stesso, anzi, addirittura subendo una perdita... È per questo che, con tanto di grafici su assi cartesiani, Cipolla riteneva lo stupido più pericoloso del cattivo. E qui non ci dilunghiamo sugli esempi degli atti di stupidità perché ci occorrerebbe l'intero giornale.

La Giornata mondiale della Salute mentale, si celebra ogni anno il 10 ottobre. Oggi ansia, nevrosi, depressione, psicosi, panico, sono vere e proprie patologie generalizzate, che allarmano le famiglie e la società, con opposte tendenze: da un lato c'è chi tende a considerare patologici e quindi da trattare, degli stati emotivi comuni, dall'altro c'è chi sottovaluta segnali estremamente allarmanti che possono sfociare in situazioni serie o gravissime.

Altre giornate relative alla salute durante il mese sono: quella dell'Alimentazione (il 16) quella sulla menopausa (il 18) quella sulla psoriasi (il 29, lo stesso giorno dedicato alla prevenzione dell'ictus).

Il 10 è anche la data in cui si manifesta contro la pena di morte: secondo l'ultimo rapporto di «Amnesty International» nel mondo sono state giustiziate ufficialmente 1.032 persone nel 2016, in 23 Paesi: il novanta per cento delle esecuzioni è avvenuto in Iran, Arabia Saudita, Iraq e Pakistan. «Solo» venti le esecuzioni in cinque Stati degli Usa, dove 2.800 persone sono state condannate a morte anche decenni or sono e sono «in attesa dell'esecuzione».

In Cina, però, i dati sulle condanne capitali sono segreti di Stato e quindi si tace sulle migliaia di persone giustiziate.

Il 23 ricorre la Giornata missionaria mondiale: «In un mondo confuso da tante illusioni, ferito da grandi frustrazioni e lacerato da numerose guerre fratricide che ingiustamente colpiscono specialmente gli innocenti- scrive Papa Francesco nel suo messaggio- i missionari, come il Buon Samaritano, curano le ferite sanguinanti dell'umanità».

Il 31 è la Giornata del risparmio: le somme messe da parte dagli italiani ammontano a circa 4mila miliardi di euro, quasi il doppio dell'immenso debito pubblico (salito, nonostante i tassi a zero sui titoli di Stato, a 2.300 miliardi).

Da ricordare che il 27 ottobre è la data per la «Conservazione del patrimonio audiovisivo», tra cui rientrano le vecchie registrazioni familiari, i cari Super 8 o le cassette con le voci dei genitori, dei nonni e di quando eravamo bambini. Che nostalgia...