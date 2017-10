di GIUSEPPE DE TOMASO

Sosteneva Francesco Cossiga (1928-2010) che la politica è l’arte del complotto. Da fedele lettore di Nicolò Machiavelli (1469-1527) la buonanima del Gattosardo era un segugio sempre alla ricerca, anche per fini di studio, di piani e congiure di potere da smascherare. Il congiurologo sassarese che, nel 1985, salì al Quirinale, non ha però fatto in tempo a leggere gli ultimi capitoli di quella vasta enciclopedia sulla complottistica made in Italy. Quei capitoli che non insegnano i trucchi del mestiere per vincere in proprio, ma che spiegano i progetti per sgambettare i possibili alleati e spianare la strada ai probabili avversari.

Al sodo. L’unica cosa che conta, per gli aspiranti parlamentari, in questa lunga previgilia elettorale (in primavera si vota per le politiche in Italia) è il proprio nome in lista, possibilmente in una posizione vantaggiosa, auspicabilmente nel listino sottratto alla roulette russa delle preferenze. Se poi le preferenze spariranno del tutto, tanto di guadagnato (anche o soprattutto in termini economici: le campagne elettorali costano un occhio).

Ora. Che il Caos italiano, come Paolo Mieli titola efficacemente il suo ultimo libro, abbia radici lontane, è fuori discussione, e lo studio delle cause primordiali favorisce la conoscenza del fenomeno. Ma il trasformismo modello 2017 sta raggiungendo vette spaziali, nel senso che non si sa fin dove potrà spingersi. Sorprende, rispetto ai decenni scorsi, l’eccedenza di spregiudicatezza che si va accumulando in questa fase politica, unita a una sostanziale indifferenza per la gestione della cosa pubblica e per le sorti stesse del Belpaese.

Le ragioni di questo caos, che diversamente dal romanzo di Sandro Veronesi non è assolutamente calmo, sono due.

La prima: si continua a ragionare e ad agire come se fosse ancora in vita il defunto Porcellum, con tutta la sua teoria di nominati in uno schema prevalentemente bipolare. La seconda: all’opposto, si torna a ragionare come se fosse già collaudata la rinata legge elettorale proporzionale, quella che scatena gli appetiti quasi esclusivamente nei singoli partiti. E l’antipasto consiste nella candidatura personale da tutelare.

Presagendo gli effetti malandrini della proporzionale, effetti in verità già manifestatisi nelle votazioni del 1919, l’economista Luigi Einaudi (1874-1961) nel 1944, dopo la caduta del fascismo, scrisse una requisitoria contro questo modello elettorale, denunciando (testuale) «i piccoli giochetti aritmetici della cosiddetta giustizia proporzionale». E nel 1946, in Aula, Einaudi aggiunse senza particolari giri di parole che il sistema proporzionale favorisce la formazione di «partiti scombinati».

Oggi, anche Einaudi, come Cossiga, riconoscerebbe non solo che la realtà è peggiorata, ma che la realtà ha oltrepassato ogni immaginazione. Nemmeno un Francesco Guicciardini (1483-1540), vale a dire un Machiavelli più machiavelliano e machiavellico dell’originale, riuscirebbe a districarsi o a raccapezzarsi in quest’orgia di perversioni elettoralistiche, dove l’importante non è godere, ma non far godere i vicini.

Il centrosinistra sembra più diviso del Libano anni Ottanta. Il «fuoco amico» impallina chiunque, dentro la coalizione e dentro ciascuna formazione. Renzi non vede l’ora di regolare i conti con gli anti-renziani. Gli anti-renziani non vedono l’ora di regolare i conti con lui.

Nel centrodestra, che pure sulla carta potrebbe puntare al bersaglio grosso della vittoria finale, ciascuno gioca per sé. Matteo Salvini preferirebbe tagliarsi un braccio pur di non rivedere Silvio Berlusconi al centro della scena. Idem Giorgia Meloni, il cui tandem con il capo leghista è uscito fuori strada alla prima curva (referendaria) del Lombardo-Veneto.

Nel frattempo, grazie anche a un sistema elettorale ultra-divisivo, si profila, dappertutto, un’ammucchiata di liste amiche o parallele, il che è destinato ad eccitare vieppiù i pretendenti a uno scranno di Montecitorio o di Palazzo Madama. Tutti anelano a una candidatura, indipendentemente da attitudini e capacità. Del resto, come dare torto a questo fiume di autocandidati? Se l’unica speranza di mobilità sociale, in un Paese più ingessato del ginocchio di Milik, è la carriera politica, tanto vale - ragionano in molti - tentare, provare, andare a vedere l’effetto che fa.

Anche i temi più lontani dalla materia delle regole del voto in via d’approvazione o di disapprovazione nel Parlamento entrano nelle lotte intestine che infiammano gli animi. Fatta eccezione per il forzista filo-leghista Giovanni Toti, ai berlusconiani non converrebbe un successo salviniano nei referendum per l’autonomia promossi dai presidenti di Regione Veneto e Regione Lombardia. Viceversa, un’affermazione elettorale leghista nel Lombardo-Veneto non dispiacerebbe al centrosinistra, perché fomenterebbe la tensione per la leadership nel centrodestra.



Nel centrosinistra, Matteo Renzi aveva lanciato la volata per lo ius soli, la cittadinanza ai figli, dei migranti, nati in Italia. Poi, forse dissuaso dai sondaggi non proprio favorevoli a questo provvedimento in sala d’attesa, aveva azionato il freno a mano. Adesso, però, il fronte anti-renziano di sinistra non s’arrende al rinvio della norma alla prossima legislatura. I più maligni, fra gli osservatori, si chiedono se cotanta insistenza sia frutto esclusivo di convinzioni umanitarie o se, invece, essa sia figlia di calcoli elettorali: con lo ius soli approvato, il Pd renziano perderebbe qualche punto nelle urne, la qual cosa verrebbe messa nel conto delle responsabilità del segretario per la sconfitta, il che non dispiacerebbe al fronte anti-renziano.

Insomma. Il film di questo autunno caldo preelettorale scorre su questo doppio binario: tatticismo estremo di gruppi e correnti in lotta tra loro; arrivismo esasperato dei singoli pur di conquistare un posto al sole (candidatura) in grado di dare una svolta all’esistenza. Che, poi questo posto sia a destra o a sinistra, in una lista principale o in una lista secondaria, pazienza. L’importante, per i cacciatori di prebende e visibilità, è partecipare al più grande mega-concorso pubblico del pianeta.

E l’economia? E gli investimenti che scarseggiano? E la fuga dei giovani? Chissenefrega. Se ne occupino gli spiriti più sensibili, se ci riescono. Vuoi mettere la libidine del titolo di onorevole o senatore.



