di MICHELE PARTIPILO

Fra le 103 organizzazioni candidate, l’Ican - che promuove l’abolizione delle armi nucleari - ha vinto il premio Nobel per la pace. La scelta non fa una grinza: il potenziale atomico accumulato negli arsenali delle piccole e grandi potenze è sufficiente a distruggere la Terra per decine di volte.

Dunque è giustissimo che il più importante riconoscimento internazionale venga assegnato a un’associazione che lavora per il disarmo, soprattutto in un momento in cui dalla Nordcorea e dall’Iran arrivano serie minacce alla pace mondiale. L’Ican si preoccupa soprattutto di sensibilizzare l’opinione pubblica, in modo che si creino movimenti e gruppi di pressione che costringano i governi ad agire in un certo modo. Fino a oggi, però, questa strategia – soprattutto in campo nucleare – non ha dato i frutti sperati. È vero che l’Onu ha adottato una risoluzione che mette al bando le armi nucleari grazie proprio al lavoro dell’Ican, ma è altrettanto vero che non ha alcun valore se non viene recepita da almeno 50 Stati. Nella realtà sono sempre di più i Paesi che aspirano al possesso dell’atomica, infischiandosene della famosa profezia di Albert Einstein :«Non ho idea di quali armi serviranno per combattere la Terza guerra mondiale, ma la quarta sarà combattuta coi bastoni e con le pietre».

Anche nell’attribuzione del Nobel per la pace, traspare la volontà degli accademici di Stoccolma di uscire dagli schemi. Uno spirito che più d’una volta ha portato a scelte discutibili. Emblematica resta l’assegnazione del premio nel 2009 al presidente Obama, che non aveva ancora fatto nulla: né per la pace né per la guerra. Un premio sulla fiducia. Ora immaginare popoli che chiedono di rinunciare alle atomiche e riescano a imporre quest’idea ai loro governi è molto bello. Ma non trova alcun riscontro nella realtà, in cui prevale l’antico spirito di difesa: si vis pacem, para bellum. Se vuoi la pace prepara la guerra. Ed è questo che si continua a fare, investendo miliardi di euro in ricerche ed esperimenti.

Allora forse il Nobel sarebbe stato più efficace se assegnato a chi si occupa di spegnere i piccoli conflitti, quelli che rischiano di dilatarsi in maniera incontrollata. Ci sono le Filippine, c’è il Centroamerica, c’è l’Africa. Grandi patrie delle piccole guerre. Che però portano ugualmente morte e distruzione e che innescano quei fenomeni migratori che tanto angosciano il nostro tempo. Alla pace è più utile l’impegno silenzioso di tanti volontari, missionari, medici che non le grandi campagne di comunicazione. Realizzare una scuola o un ospedale e riuscire a farli funzionare significa costruire una comunità. È per questo che i signori della guerra spesso e volentieri attaccano e distruggono ogni opera che possa contribuire a portare il benessere, a far nascere un senso di appartenenza e ad attenuare l'indigenza che genera i conflitti.

La pace ha bisogno di essere costruita giorno per giorno, non con la comunicazione, ma con gesti e opere concrete. Anche in quei Paesi dove la guerra non c’è. Basti pensare alla Spagna, dove si è creato un esplosivo braccio di ferro con la Catalogna. A ogni azione è seguita una reazione uguale e contraria. E ora non si sa come tornare indietro, perché nessuno dei contendenti vuole fermarsi e ciascuno ritiene di essere nel giusto. La forza della legge da una parte, l’autodeterminazione dei popoli dall’altra. Un ginepraio inestricabile che rischia di riaccendere sopiti rancori anche nel resto d’Europa. Ci sarà mai un aspirante al Nobel per la pace che riesca a fermare quest’assurda escalation? O tutti – a cominciare dalle istituzioni europee –continueranno a voltare lo sguardo dall’altra parte?

Tra il 15 e il 28 ottobre 1962 il mondo si trovò sull’orlo di una guerra fra gli Stati Uniti e l’allora Unione Sovietica a causa delle installazioni missilistiche a Cuba. Gli americani attuarono un blocco navale attorno all’isola per impedire lo sbarco delle testate nucleari sovietiche. Lo scontro sembrava inevitabile, perché anche allora – come sempre – nessuno aveva il coraggio di fare un passo indietro. Nelle cancellerie di tutto il mondo si discuteva, analizzava, prevedeva, ma nessuno faceva nulla di concreto. Ci pensò papa Giovanni, che forse solo per questo avrebbe ben meritato il Nobel. Si attaccò al microfono della Radio Vaticana e rivolse un messaggio «a tutti gli uomini di buona volontà», supplicando i Capi di Stato di non restare insensibili al grido dell’umanità: «Facciano tutto ciò che è in loro potere per salvare la pace».

Ci vorrebbero la semplicità d’animo, l’intelligenza e gli attributi di papa Roncalli. Ma sono merce rara. Meglio una bella dichiarazione in stretto diplomatese, che innanzitutto non comprometta gli interessi di chi la fa. E così aspettiamo di vedere quel che accade, come se fosse una fiction a puntate. La pace può attendere, fino al prossimo anno, quando sarà assegnato un nuovo premio Nobel.