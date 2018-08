Che fare domani dei turisti in Puglia

Ostuni non è Mykonos e Gallipoli non sarà mai Ibiza. Partendo da questo dato acquisito e dall’orgoglio per un paesaggio pugliese unico che può assommare il verde del Gargano, la luce imperiale di Castel del Monte, l’arcaismo rigenerante dei trulli e la magia di sole-mare-vento del Salento, anche questa stagione estiva va rilevando che la Puglia del turismo cresce. Gli allarmi per il calo delle presenze a Gallipoli (da monitorare fino alla fine della stagione estiva) non frenano un settore che ha straordinari margini di miglioramento a patto che sia affrontata con convinzione prima la sfida sulla sempre più elevata qualità dei servizi e dell’accoglienza e dopo l’obiettivo di ottimizzare la destagionalizzazione.

Il rinnovato ottimismo per le presenze vacanziere in Puglia si fonda sul rapporto previsionale di «Demoskopica». Il rapporto sembra ribaltare lo stereotipo che sostanzia la visione dell’imprenditore Flavio Briatore, pronto a stereotipare il turismo regionale come meta per saccoppelisti con poche banconote da spendere: il 2018 - dopo i dati del boom del 2016 e la successiva avanzata nel 2017 - registrerà un aumento del 2,7% degli arrivi e dell’1,6% della presenza di turisti, con la regione del Tacco d’Italia sul podio per la durata dei soggiorni degli ospiti (3,84 notti in Puglia, mentre la media nazionale è di 3,37). Incoraggiante il dato dell’appello internazionale: grazie alle sinergie (non gratuite) con vettori aerei, è possibile gioire per il +10% degli arrivi di stranieri.

Non bisogna però fermarsi ai primi trend positivi. L’industria del turismo è una mega-macchina globale, nella quale la genuinità e l’intensità dell’esperienza deve essere accompagnata con standard di efficienza sempre più complessi. Un cattivo caffè può capitare, così come un piatto di spaghetti allo scoglio non sempre convince: la disapprovazione dei clienti per i servizi pugliesi non corre con il tam tam orale, ma sulle velocissime autostrade dei social-media del turismo. Basta un giudizio negativo online su un ristorante per sovvertire le fortune di una stagione commerciale. Confutare e rispondere al cliente malmostoso, per esempio, non è un’arte che si può improvvisare: richiede pazienza, verifica, e un lessico ad hoc anche per svelare (spesso) le recensioni farlocche.

La nuova frontiera del turismo pugliese sarà allora quella di essere attrezzato a migliorare la qualità con una offerta che possa essere attraente per differenti fasce d’età: nessuna demonizzazione alla Briatore per saccopelisti o diciottenni «cheap» in vacanza post maturità, ma acconto agli spazi per i campeggi, deve migliorare - con monitoraggi severi - il livello dei servizi del mondo dei b&b e degli agriturismi, dei piccoli alberghi, dando per scontato che i resort della Valle d’Itria e le masserie chic del Salento siano ormai un must per i turisti più esigenti e facoltosi.

Gallipoli non è Ibiza e il calo che emergerà dai dati potrebbe risultate una eccezione: ovvero una decrescita felice (non di latouchiana memoria) che, liberando spazio e tempo dal turismo più caotico e sregolato (dagli affitta-balconi alle maleducazioni ricorrenti nelle ore post party), consentirà di recuperare in pieno le potenzialità dei luoghi della cittadina ionica.

Ora si scommette su «Puglia363», il progetto della Regione fondato sulle potenzialità della destagionalizzazione degli arrivi: ottobre e novembre o febbraio e marzo diventeranno cool per gli ospiti anglosassoni se i programmi degli eventi nei territori, non solo delle località costiere, contempleranno iniziative di qualità e un’accoglienza in grado di presentare la migliore narrazione dei luoghi.

L’ultima considerazione: il turismo-industria vincente vuole qualità e legalità. Operare nell’ambito di leggi e regolamenti conviene a tutti: ai lavoratori che hanno garanzie da essere umani e non da robot-porta-pietanze, agli imprenditori che possono così debellare la concorrenza sleale e allo Stato che può sperimentare modelli di business senza alterazioni impreviste.

Una postilla: lo scrigno delle offerte per saldare turismo e Puglia è immenso. Superando antichi particolarismi e incapacitanti localisimi, dalla cultura possono venire opportunità assolute per gioielli di passione, come gli anniversari - allo stato quasi snobbati - che hanno riguardato Carmelo Bene (il capolavoro «Nostra Signora dei Turchi» compie adesso cinquant’anni) e Andrea Pazienza… Contaminare idee, storie e turismo può aprire sentieri infiniti.