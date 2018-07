Rebaudengo il braccio destro di Marchionne: «Vi spiego la sua genialità»

«Quando presentammo il piano per Mirafiori nel 2010, dopo l’intervento di Sergio Marchionne, un sindacalista della sinistra militante fece un intervento di critica molto dura. Tra l’impazienza di tutti i manager che consideravano pletorico replicate, Marchionne rispose così: “Non sto mica minacciando qualcuno. Sto solo dicendo che voglio investire sullo stabilimento un miliardo di euro». Paolo Rebaudengo, storico capo delle relazioni industriali della Fiat, al fianco di amministratori delegati come Giuseppe Morchio e Paolo Cantarella, è stato dal 2004 al fianco del manager di Chieti come vero «braccio destro», coadiuvandolo in un periodo che ha cambiato la storia industriale italiana. È autore del prezioso saggio sull’evoluzione del mondo produttivo italiano dal titolo «Nuove regole in fabbrica. Dal contratto Fiat alle relazioni industriali» (il Mulino).



Dottor Rebaudengo, il suo primo incontro con Marchionne come avvenne?

«Fu nel luglio del 2004, in un incontro ufficiale con il sindacato. Lo presentai ai dirigenti delle varie organizzazioni. Il dottor Marchionne relazionò in merito alla sua valutazione del momento che viveva la Fiat. Sorprese tutti perché fotografò in modo netto le criticità, mentre in passato si usava edulcorare la rappresentazione delle crisi. Marchionne illustrò la sua tesi ponendo a confronto la redditività Fiat con quella delle aziende concorrenti e questo realismo fu alla base del successivo accordo con il sindacato».



Una rottura nelle liturgie?

«Aveva compreso prima di altri che era finita un’epoca e guardava con serietà ai problemi da affrontare».

Oltre al profilo pubblico…

«Ebbi un primo incontro privato. Fu molto cordiale e gradevole. Gli spiegai il mestiere che facevo e mi soffermai sulla gestione delle criticità della Fiat nel 2002: gli raccontai come eravamo usciti da Palazzo Chigi nel 2002, con la soluzione raggiunta grazie al contratto di programma, formula che aveva sbloccato una situazione imbarazzante».

Cosa contraddistingue il temperamento manageriale di Marchionne?

«Aveva contezza che fosse necessario muoversi in un’ottica diversa. Non aveva bisogno di troppe storie del passato. Era un uomo del presente e gli bastava il presente da affrontare. Aveva una totale e assoluta dedizione all’azienda. E adesso paga il prezzo di questi 14 anni di dedizione assoluta. Non si è mai risparmiato o tirato indietro, è stato sempre in prima linea».



Che visione lo muoveva?

«Era un decisionista. Non amava tergiversare. Le condizioni dell’azienda erano tali da non consentire dilazioni. Si assumeva le sue responsabilità. Era molto rigoroso prima di tutto con se stesso. Ci siamo trovati in sintonia».



La sfida della Fiat…

«Aveva una azienda tecnicamente fallita. Ha cominciato a prendere in mano i problemi e ad affrontarli. Nell’operazione General Motors aveva in mano solo un documento e su quell’accordo ha costruito la possibilità di recuperare liquidità essenziale per l’azienda. Un capolavoro di negoziazione, raggiunto consultandosi con un gruppo di lavoro dal quale raccolse tutte tutte le informazioni possibili per gestire al meglio quella trattativa. Mostrò una genialità e una capacità negoziale fuori dall’ordinario per chiudere quella trattativa. Poi General Motors forse successivamente si è pentita di aver speso tutti quei soldi. E pensare che era andato negli Usa con il volo di linea…».



Dal 2004 il mondo industriale è cambiato.

«Siamo in un’altra era. Il primo Marchionne ha messo in ordine una situazione disastrata, poi la crisi del 2008 ha richiesto un altro approccio e una abilità incredibile, per recuperare una crisi inimmaginabile, dalla quale si è venuti fuori grazie all’invenzione della soluzione Chrysler, che ha sublimato la sua capacità di concretizzare una strategia ideata. Purtroppo in Italia non tutti hanno compreso la sua lungimiranza».



Che idea aveva del mercato?

«Sosteneva che le vetture si fanno per guadagnarci, non per perdere soldi. Ogni sua azione aveva una logica lineare».

L’accordo di Pomigliano per alcuni storici si configurò come l’unica strada per mantenere l’industria dell’auto in Italia.

«È stato il frutto di una scelta faticosa di Marchionne. Nonostante la contestazione di parte del sindacato, ha avuto il coraggio di dire che non si faceva condizionare dalle minoranze “per assicurare il lavoro ai lavoratori”, sperando che la gente potesse capire in futuro. Marchionne si è preso il rischio di farlo comunque l’accordo. Prese un impegno con Raffaele Bonanni e Luigi Angeletti, andando dritto contro una parte del sindacato che in passato aveva avuto potere d’interdizione. Si impegnò a spendere 800 milioni di euro a Pomigliano con il rischio di un fallimento dell’operazione. E in quella decisione prevalse la questione sociale prima che la produttività e il risultato industriale».



L’interlocuzione con i sindacati?

«Era considerato affidabile dai leader delle organizzazioni, per il suo parlar chiaro, anche se molte volte il sindacato non lo ha ascoltato. Se la Fiat, dopo la crisi del 2008, ha una significativa presenza industriale in Italia è per il coraggio di Marchionne nel rischiare. Questo risultato non mi pare gli sia riconosciuto».

La contrapposizione con una parte del sindacato non ha fatto venire meno il rispetto tra i protagonisti della dialettica industriale.

«Il sindacato lo ha accettato e rispettato. Quando Marchionne spiegava quelli che riteneva errori ai segretari dei sindacati manifestava un gesto di attenzione, perché avrebbe potuto fare a meno del confronto. Si è esposto, ha fatto da parafulmine a una serie di attacchi indecorosi da sindacato e politica. Il suo dovere era spiegare con onestà come stavano le cose… Faceva fatica ad accettare certi rituali. Eppure siamo riusciti con la maggioranza del sindacato e il grande consenso dei lavoratori a gestire situazioni drammatiche. Il suo coraggio ha restituito al sistema industriale italiano una azienda sana. Non è cosa da poco».



È stato seguito sulla stessa linea da altri imprenditori italiani?

«Molti dicevano che Marchionne faceva cose straordinarie, ma alle parole non sono seguiti i fatti. Non hanno avuto la stessa tempra nel rischiare».



Il manifesto, quotidiano comunista, domenica ha titolato su Marchionne: «E così Fiat».

«Ci si poteva aspettare più ironia, che non è una caratteristica prevalente in una certa sinistra».



Marchionne in fabbrica?

«Aveva un grande rapporto con gli operai. Sentiva il bisogno di fare il giro negli stabilimenti. Quando i lavoratori lo vedevano capivano che aveva attenzione al loro mondo. Andava negli spogliatoi, voleva le fabbriche ordinate e dignitose».



Marchionne e il calcio.

«Al di là delle riunioni, cercava compatibilmente con gli impegni di seguire le partite con i colleghi, per socializzare».



La lezione più attuale del modello Marchionne?

«La lezione del rigore e della chiarezza: le vertenze più spinose vanno affrontate con trasparenza, senza confondere o spiazzare chi si ha di fronte».