Segreti di vita e di morte del genio Pino Pascali

La tomba di Pino Pascali sta avviluppata da leggende cupe lungo il sentiero perimetrale del cimitero di Polignano a Mare nella prima appendice dell’area storica, acquisita dal Comune il ‘69. È nera, bianca e marrone granoso. Non ricorda le tinte della Guzzi V7 customizzata a quattro terminali di scarico che nel ’68 in uno schianto affidò il genio in gestione alla morte. Che morte. Cinquantenario di gloria.

Munito di un altare minuto, il sepolcreto, suggellato il 7 aprile 1970, conserva l’artista, stretto fra le lapidi dei genitori; in alto una coppia autoctona alla quale i Pascali, sbarcati a Polignano soli e distrutti da Roma, affidarono la costruzione del condominio funebre.

L’ispirazione del vento negli anni Novanta talvolta spargeva poesie e biglietti di ammirazione infilati sotto la trasparenza dell’ingresso vetroso da aspiranti creativi, scultori, pittori del posto. Devozione comprensibile per un eroe che concluse il suo corso, se non a 27 anni come i fantasmi del rock, almeno negli anni di Cristo in croce.

Nacque a Bari nel ’35, sull’asfalto di Roma si distese nella deposizione. Ogni artista ne ha dipinta una. Il cadavere, chiuso in un bozzolo doppio a legno e a zinco con cannula espurgatoria, potrebbe essere ancora in discreto stato di conservazione, compattato nelle fibre d’abito da cerimonia secondo il processo trasformativo speciale di corificazione, come ipotizzano Franco Introna, direttore dell’Istituto di medicina legale universitaria di Bari, e un ex allievo che gli fa onore, Giancarlo Divella, direttore dell’Istituto di medicina legale di Torino, quello di Cesare Lombroso. Pascali è tra i 5500 cittadini residenti nei confini originari della città dei morti, affidata oggi al sindaco cimiteriale Giovanni Giannuzzi.

Quanto tempo è passato da allora. Mezzo secolo quasi. Il cielo sul camposanto di Polignano aveva assunto un’espressione smunta. Giunse una Mercedes da Roma portando ciò che restava di Pino Pascali. Poca gente. Padre, madre e rimpianti. Angelo «Lillino» Carrieri, 93 anni compiuti il 26 aprile scorso, pressione sanguigna inchiodata a 75-120, unica pillola a sera, assessore dc ai Lavori Pubblici a 26 anni, mastro d’ascia dei carri, presidente dell’Associazione cristiana artigiani per 33 anni, commerciante di mobili, giunse trafelato in Fiat 1400 dopo tre esequie consumate nel viola dei paramenti Ligia, ditta che per prima sostituì il bianconero in uso. Era dal ’56 il ras del business dei tumulati e dei sepolti: dipendenti, cinque auto, appalti municipalizzati da Monopoli a Mola di Bari, oltre che nella sua Polignano. Nella contrada tripartita di Triggianello aveva creato la prima fabbrica di bare, radendo al suolo con 29 assunti la concorrenza dei falegnami, tanto che ogni volta che entrava nel cimitero i cadaveri parevano sollevarsi dalle fosse per scrollargli addosso, con la terra, denari.

Salutò l’orologiaio e orefice Angelo «Elino» L’Abbate, coinquilino, amico fidato e lontano parente dei coniugi a lutto, Filippo Franco Favale, speleologo, fondatore della Pro Loco, cercatore di materia locale, a cui venne affidata nel ’69 la costruzione della cappella: quattro milioni per il suolo, una trentina per elevare le vene dei marmi. Acquisì la documentazione, versò i diritti sanitari al vigile sanitario Domenico Guglielmi per 6000 lire e s’inchinò per le condoglianze.

Pino ha frequentato poco Polignano. E il suo mito in loco e fuori è stato promosso sopratutto da critici e operatori d’arte baresi. Suo padre Francesco, «don Ciccio», per la moglie Franco, era nato il 14 maggio 1901 ad Aquara (e non «Acquara» come riporta erroneamente il registro di Polignano), nel Salernitano, via Giordano Bruno 139 alle 7.20, figlio del geometra Giuseppe, domiciliato nel paesino sul mare, e di Rosalba Posa. Un «questurino» (definizione sua) in carriera per il grado di vicequestore a Roma, benemerito con medaglie d’oro della P.S e P.I. Tosto e destrorso come molti nella sua schiatta. Sua madre, Lucia Pomodoro, cugina di primo grado di Arnaldo e di Giò, figlia di Vitangelo e Palma Ruggieri, era nata a Monopoli il 14 giugno 1905, insegnante medaglia d’oro della P.I, figura dolce incline a mediare i contrasti tremendi tra figlio e padre. Si sposarono il 27 marzo 1927 a Bari (registro 171).

Nel capoluogo l’artista, vissuto tra l’Albania, Napoli e Roma, compì la prima fase di studi e si formò. C’erano «zio Giovanni», lo zio ingegnere dell’Ufficio tecnico di Bari. Forse soltanto nei primissimi anni dormì nella culla polignanese di casa Pascali, a ridosso della Pensione Sportelli. Qualche visita a «zio Vito il geometra» in vico Moro, facciata Palazzo del Conte, agrimensore, studio in via Matteotti. Una puntatina, se ci fu, dai vari Donato, vico Porto, dopo l’arco di Sant’Antonio, Teresa, Nicola. E poi più nulla.

Il creativo che ha ridotto l’infinità marina in metri quadrati di pozze non aveva amici polignanesi, non parlava polignanese, a differenza del padre che lo masticava alternandolo al barese e all’italiano puro. Peppino, come lo chiamavano a Bari ai tempi della scuola, dal Madonnella di via Dalmazia e dintorni al Murat della residenza prossima al porticciolo dei pescivendoli bruti, amava Bari, il vernacolo, che citava sui quaderni perfino trasferito a Roma, e che esibiva in scioglilingua ultrasonici con i bestemmiatori.

Amava i baresi, soprattutto se compari suoi. Franco Dentamaro, leggenda degli oli, omone scanzonato e pacioso per il quale il genio dipinse una stupenda cascata multicolore con un cerchio bianco centrato da un punto. Walter Cernò, assurto al ruolo di manager farmaceutico d’alto bordo, Franco Favia, farmacista che tiene ancora esposto in casa un quadro che Pascali regalò a sua madre contenendo i guizzi d’eversione. Ninì Giorgio, commerciante di tessuti, tutti «dicagnini» doc (studenti del rinomato liceo Di Cagno Abbrescia). Adorava la scimmia Cita che tirava i capelli a tutti e che coccolava nella sua casa di via Montenegro 4, zona umbertina nobile, androne niveo con ascensore in legno e ferro battuto. Da sempre era pazzo per le moto: modificò la sua Lambretta color fuoco, foggiandola a MV Agusta «Disco Volante» allucinatoria, in sella alla quale si schiantò davanti agli amici anche contro una saracinesca della Latteria Principe, negozio storico: «Ou, non dite niente a mamma!».

Goliarda della ciurma del Fortino e del Club del Cus, era tra gli habitué dell’Ormada, davanti all’Hotel Oriente in corso Cavour. Affrescò con due pesciolini che si scoccavano baci muti l’ex garage sulla via per Carbonara riattato a sala da ballo con gli altri scavezzacollo. A Carnevale si travestì da SS e venne fermato dalle forze dell’ordine. Si distinse in più di un arrembaggio al Circolo della Vela tuffandosi con gli altri goliardi dal Molo Sant’Antonio. All’Istituto d’arte, esposto alle onde, fu sospeso mentre in classe mimava, o eseguiva, una puntuale masturbazione.

Fumava a scrocco, scroccava soldi, e ogni tanto una puntatina da Angiulino, titolare a Palese di un bordello informe, non gliela negava nessuno. Veneratore del mare, sub, prediligeva gli scogli: più a sud, Torre a Mare, Cozze, Polignano e Monopoli, che a nord. Ma i bagni più frequenti erano sul Lungomare di Bari, dietro a casa sua, dove i pescatori portavano al largo i rampolli in cambio di un obolo.

Barzellettiere onomatopeico e dalla parlantina veloce («scuola Walter Chiari»), si distinse anche nella località vacanziera che amò in gioventù, la Selva di Fasano, dove i Pascali avevano una villa odorosa di pini e di lecci, verso la panoramica, partendo da viale Toledo che è il cuore. Scendeva a valle in piedi sulle pedane a bordo di una moto scura, scavezzacollando al solito. E anche dalla sottostante Fasano, porto franco per la sua due ruote, giungevano ammonimenti alla madre tremante e al padre furioso: «Quel figlio vostro…». A sera, nella Casina Municipale, luogo di aggregazione boscoso, indossava sempre abito blu, camicia bianca, cravatta rossa. E, coadiuvato da amiche quali Maria Portolano, barese classe ’32, o milanesi, emiliani di turno, rintronava il custode sproloquiando al modo di Alberto Sordi, affinché il resto della comitiva di venti persone entrasse con lui senza sborsare un soldo. Finché un giorno finse una credibilissima impiccagione, mimando il gesto dell’ombrello con corna - «tiè!» – quando dal cappio lo tirarono giù.

I suoi misero su casa a Polignano in piazza Sant’Antonio soltanto dopo la sua morte, portandosi appresso opere, mobilia assemblata da lui, fucili con puntatori e pistole, una balestra, esposti assieme al corredo armigero paterno nella rastrelliera dello studio soggiorno: primo piano, ingresso al civico 24 di via Pascali d’oggi, sede del B&B omonimo.

Passeggiata dolente a braccetto in via Roma. Tappe all’orologeria L’Abbate, da Pino Seripierri, archivio umano che di te, dei tuoi familiari e famigli sapeva ciò che ti era ignoto. Per don Ciccio due tiri al biliardo, gassosa dal frigo nello sgabuzzino del Circolo Unione. Mortadella da «Hitler» Vito Comes, spesa a piazza Trinità, o da Bruno, mito che si fece uomo, Buquicchio, omone filmico che senza fiatare ti diceva tutto. Al cimitero con la Ford Cabrio bronzo oro quasi ogni giorno. E in petto i morsi dei corvi. Permanenza protratta dal pasto funebre la domenica e nelle date di culto.

Forse aveva ragione il padre, come ricorda il cugino Giuseppe Pascali, manager di aziende rigonfie, a lamentarsi con i parenti: «Otto anni ci ho messo per avere poi un figlio come lui». Ma non credo che Pino, da dietro la lapide, abbia risposto mai nulla.