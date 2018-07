La strategia della punizione e i suoi effetti indesiderati

di Giuseppe De Tomaso

È quasi un luogo comune. L’Italia non funziona perché le sue leggi sono poco chiare. D’accordo. Ma le idee di chi sale in cattedra per denunciare la confusione legislativa sono, al contrario, limpide e chiare? Non è che le leggi italiane sono contraddittorie e spesso sgangherate per colpa di idee ispiratrici altrettanto scoordinate e disordinate? Pensiamo di sì.

Esaminiamo il caso delle imprese che investono, disinvestono o delocalizzano. Se gli imprenditori italiani investono all’estero, finiscono nel libro dei cattivi perché portano ricchezza oltre confine. Se sono gli imprenditori stranieri ad acquistare aziende italiane, i venditori di quest’ultime subiscono un processo sommario, il cui principale capo d’accusa chiama in causa la loro (presunta) incapacità gestionale.

In breve. Se gli investitori forestieri fanno shopping di aziende in Italia, vengono additati a esempi da imitare: perché i nostri non fanno le stesse cose fuori casa? Ma quando sono gli investitori italiani a fare acquisti di brand all’estero, vengono segnalati come fuggitivi spregiudicati e diseducativi. Insomma, come la fai la sbagli.

Per non parlare delle delocalizzazioni. Se un signore d’oltre frontiera delocalizza in Italia, merita una laurea ad honorem. Se un signore italiano delocalizza all’estero, merita la gogna.

Ora. Che la Razza Furbona sia sempre in attività, specie in Italia, non ci piove. Molti investimenti si fanno solo se lautamente incentivati o per lucrare qualcosa. Altrimenti, nisba. Ma a volte la via della delocalizzazione è una necessità, non una scelta volontaria. Prendiamo la Fiat. Avrebbe potuto resistere e rimettersi in sesto se non avesse fatto bingo grazie alle delocalizzazioni? E l’industria del salotto avrebbe potuto mantenere gli stabilimenti produttivi in patria senza le plusvalenze maturate altrove?

Con il decreto dignità il governo intende scoraggiare la fuga di attività produttive dall’Italia. Della serie: molti furbacchioni fatto collezione di agevolazioni pubbliche nella Penisola, ma appena possono sbaraccano e si trasferiscono dove il costo del lavoro è più conveniente. Che il fenomeno sia grave e, sovente, inaccettabile, è evidente.

Ma si può contrastare l’esodo di attività verso posti e porti più attrattivi punendo, con sanzioni da 2 a 4 volte l’incentivo ottenuto, le imprese che delocalizzano? Così facendo, non si rischia di allontanare dall’investimento in Italia, e in particolare nel Mezzogiorno, tutti coloro che sono ben disposti ad aprire il portafogli? Come può un’impresa garantire che nei dieci anni successivi l’occupazione rimarrà invariata e così pure non cambieranno i programmi di crescita? Se un’impresa dovesse trovare all’estero opportunità interessanti per trasferire un ramo d’attività, ecco in tal caso che dovrebbe fare, innestare la retromarcia, danneggiando lo stesso conto economico del Gruppo?

Senza considerare, poi, il capitolo dei contenziosi (giudiziari) che si aprirebbe in Europa, dove pure vige un mercato comune. E senza considerare, ancora, l’incertezza, le conseguenze per le agevolazioni già concesse: risulterebbero del tutto al riparo dalle sanzioni previste della nuova normativa? Bah. L’Italia è il Paese del rovescio del diritto. Oltre che del rovescio della medaglia.

Assodato che non si crea lavoro per decreto, la strada migliore per generare un’occupazione rimane quella di rendere più fertile il terreno per chi investe. Di sicuro è preferibile alla strategia della punizione, che deprime chiunque.

Intendiamoci. Chi vara provvedimenti restrittivi, come quelli contro le delocalizzazioni, è animato dalle migliori intenzioni. Che spesso, però, possono rivelarsi controproducenti e beffarde, specie in un’area, come quella del Sud, affamata di iniziative economiche e lavoro.

Anche la stretta normativa sui contratti a termine può produrre effetti autolesionistici, opposti a quelli desiderati. Già il fatto di cambiare le norme sul lavoro con la stessa disinvoltura con cui ci si cambia d’abito, costituisce una condotta poco giudiziosa. Se poi ingolfiamo a oltranza la babele di regole di per sé già complesse e inagibili, il pasticcio si raddoppia.

Anche in questo caso, direbbe La Palice, semplificare sarebbe meglio che complicare. Si potrebbe fissare la durata massima dei contratti a termine. Si potrebbe stabilire, in un’azienda, il limite massimo di assunti a tempo determinato. Si potrebbe aggiungere un contributo addizionale, per fini previdenziali, per tutti i contratti temporanei.

Poche e semplici regole non solo favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, ma dissolvono sul nascere i fantasmi dei contenziosi in tribunale, che spaventano i datori di lavoro più di una patrimoniale varata all’improvviso.

Anche per i contratti a termine, i vincoli troppo restrittivi danneggerebbero prevalentemente il Mezzogiorno, le cui imprese medio-grandi sono concentrate solo in poche zone. Il resto è un reticolo di micro-imprese, quando ci sono.

Gira e rigira, la questione è sempre quella. Lo Stato, cioè il potere politico, ritiene di poter fare il calcolo economico razionale. Ma non possiede le giuste informazioni. Possiede solo le buone intenzioni. Ma di buone intenzioni, si sa, è lastricata la via dell’inferno.