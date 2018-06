I centri per l'impiego e i laboratori delle parole

Solo a parole l’Italia è il Paese delle riforme. O meglio: le uniche riforme che si fanno riguardano le parole. È sufficiente cambiare un termine per dare la sensazione della novità, del cambiamento. Prendiano il vocabolo laboratorio, cui spesso viene affiancato l’aggettivo politico. Quasi sempre è un inciucio bello e buono, un’ammucchiata di opposti al di là di ogni decenza. Ma vuoi mettere l’espressione laboratorio? Con questa definizione anche l’alleanza più opaca e turpe diventa più linda e apprezzabile dell’acqua di montagna.

E ancora. Lottizzazione. Nessuno oserebbe spezzare una lancia in difesa della spartizione delle poltrone secondo i criteri di fedeltà politica.

Infatti, quando il grande giornalista-saggista Alberto Ronchey (1926-2010) scandì le sillabe di lot-tiz-za-zio-ne a proposito dell’occupazione del potere da parte dei boiardi della Prima Repubblica, venne osannato più dell’argentino Marcos Rojo dopo il gol dell’altro ieri alla Nigeria.

Ma i campioni delle lottizzazioni non sono rimasti a guardare, ad assistere passivi alle requisitorie degli indignati. Sono corsi ai ripari, semanticamente parlando, sostituendo la vituperata e indifendibile lottizzazione con la più decantata e declamata governance. Ok, la lottizzazione non troverebbe un avvocato difensore neppure se quest’ultimo fosse ingaggiato con uno stipendio alla Marchionne, ma chi sfiderebbe l’incredulità e l’ostilità della gente scagliandosi contro la mitica governance? La governance, per natura, è più buona della Nutella e più onesta della Madonna. Chi s’azzarderebbe a sostenere il contrario? Chi metterebbe in dubbio le virtù di una divisione delle spoglie secondo i criteri di una rinnovata (per antonomasia) governance? Manco il diavolo. Infatti tutti si beano come angeli quando pronunciano la parola governance, ovviamente concependola, nel retropensiero personale, come la più dozzinale e spudorata lottizzazione.

Un’altra grande operazione di mimetismo terminologico ha riguardato gli uffici di collocamento per il lavoro. Che in teoria sarebbero spariti da parecchi anni, ma che in realtà sopravvivono sotto altro nome. Oggi si chiamano centri per l’impiego.

La dizione uffici di collocamento sapeva tanto di vetustà ideologica. Evocava un’epoca premoderna, iperstatalistica. Molto meglio centri per l’impiego. E poi, gli uffici di collocamento non brillavano per risultati concreti. Gli unici, o quasi, collocati al lavoro, erano i collocatori. Il che, obiettivamente, non andava bene, anche perché agli uffici di collocamento veniva addebitata l’origine della rigidità tra domanda e offerta di lavoro. Le graduatorie di disoccupati e inoccupati tenevano conto di titoli (compresi quelli anagrafici), che il più delle volte non rispondevano alle ragioni del mercato, cioè alle esigenze e aspettative professionali delle aziende.

Archiviata, allora, l’esperienza degli uffici di collocamento, è arrivato il turno dei centri per l’impiego. Di fatto sono la stessa cosa, ma centri per l’impiego fa più fino e non rimanda a un passato di lotte tra classi con lo Stato arbitro incaricato di mediare.

Il guaio è che i centri per l’impiego che, chissà perché, avrebbero dovuto rappresentare una svolta rispetto ai defunti uffici di collocamento, hanno fatto flop peggio della Germania con la Corea del Sud ai mondiali di calcio. I centri per l’impiego costano 600 milioni l’anno, ma trovano un impiego solo al 3 per cento dei richiedenti. Finora i centri per l’impiego, così come è accaduto con i collocatori del collocamento, hanno garantito il lavoro quasi esclusivamente ai loro impiegati, che sono 8mila in Italia, distribuiti su 556 sedi.

Si dice. Ma in Francia e in Germania i centri per l’impiego trovano una sistemazione al 20 per cento di coloro che ne fanno richiesta. Giusto. Ma colà ci sono le imprese, mentre in larga parte dello Stivale le imprese sono latitanti. Non solo. In Germania e in Francia le imprese non hanno dimensioni lillipuziane, anzi. La qual cosa rende più semplice il compito dei centri per l’impiego. Un conto è fare da semaforo in un traffico aziendale di grandi realtà. Un conto è fare da semaforo in uno scenario di micro-aziende, spesso in nero e con una struttura di comando ora caotica ora familistica. Logico che il risultato sia più deludente di un esame affrontato senza aver aperto un libro.

E poi. Come si fa a pretendere che una struttura pubblica, spesso selezionata con criteri clientelari, disponga delle informazioni complete su domanda e offerta di lavoro, due fenomeni, ontologicamente, più altalenanti del clima? Ecco perché, anche laddove funzionano, i centri per l’impiego non funzionano mai al massimo.

Ma nonostante le difficoltà congiunturali e strutturali che portano gli 8mila operatori dei centri per l’impiego a collocare in Italia solo 4 occupati l’anno, è impressione diffusa che si voglia continuare su questa strada nella lotta contro povertà e disoccupazione. Col risultato che aumenteranno solo gli impiegati dei centri per l’impiego. Infatti c’è chi pensa di portare fino a 2 miliardi di euro l’anno la dotazione per questi centri.

Ora. Possibile che nell’era di Internet, della globalizzazione, della smaterializzazione del lavoro e delle imprese, si debba procedere, nell’assunzione del personale, con sistemi ottocenteschi? Possibile.

Tanto, in caso di ennesimo flop, il rimedio ci sarà. Si cambierà nome all’oggetto e al soggetto del fallimento, e si dirà gattopardescamente che da domani tutto cambierà.