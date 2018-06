Mai tanti poveri e al Sud anche di più

Il Sud con la testa immersa nel bidone della povertà è scandalo cronico. Non c’è pezzo d’Italia ancora capace di sfuggire ai morsi della crisi, ma i numeri resi noti ieri dall’Istituto nazionale di statistica (Istat) sono una sentenza che rende impareggiabile la dannazione del Mezzogiorno.

Le persone che vivono in povertà assoluta superano quota cinque milioni. Un valore che s’è impennato senza esoneri, da Aosta a Trapani. Ma è un mal comune che non consola affatto, perché a Sud una persona su dieci vive nella gradazione più alta della sofferenza di risorse. Il che significa che il morso è più grosso e la ferita più difficile da cicatrizzare.

Parliamo di una persona su dieci che non ha soldi per permettersi beni e servizi considerati essenziali. Parliamo di frigoriferi quasi sempre vuoti, o, peggio, riempiti con cibo spazzatura; di case tugurio, magari senza riscaldamento, e comunque con spazi non adeguati al numero di chi le abita. Parliamo di persone che fanno fatica ad acquistare indumenti, a comunicare, a informarsi, a muoversi, a istruirsi. Insomma, parliamo di gente spiaggiata per mancanza di fondi. Che tira a campare accampandosi, avendo come traguardo solo la fine del giorno; diverso da vivere che è trascorrere il tempo e mantenersi in buona salute. Già, è questa la prima dannazione impareggiabile: non potersi curare. Una dannazione che uncina ogni anno di più sia famiglie (l’incidenza della povertà è aumentata dall’ 8,5% dell’2016 al 10,3% del 2017) sia i singoli (dal 9,8% al 11,4%). E questo è tanto più vero quanto più si sceglie di vivere nei comuni dell’area metropolitana (aumento dal 5,8% al 10,1%) e nei comuni sotto i 50mila abitanti (dal 7,8% al 9,8%).

Il guaio è che diventa sempre più ripido a Sud non solo il naufragio dell’«assolutamente povero» (mediamente chi non supera i 560 euro di reddito mensile), ma anche quello del «relativamente povero» (la soglia della povertà relativa è per una famiglia di due componenti pari alla spesa media per persona nel Paese: nel 2017, è stata pari a 1.085 euro mensili). Brucia di rabbia la percentuale di incidenza della povertà relativa che in Puglia è passata dal 14,5% del 2016 al 21,6% dello scorso anno. Significa che non c’è da stare allegri perché anche i meno peggio se la passano sempre meno bene.

Le crisi, spesso sono snodi esistenziali. Il punto è quanto indugiamo nella caduta. Il naufragio dura da tanto, e ogni anno spegne sempre di più l’occhio del sole. Te ne accorgi non solo dalle sentenze dei numeri dell’Istat, ma dalle dimissioni volontarie delle donne madri lavoratrici perché senza welfare aziendale, dagli sfratti per morosità, dai pensionati che non si curano, dagli anziani soli, dai giovani senza lavoro e da un rosario di bisogni ai quali il welfare reale non è in grado di rispondere.

Stavolta l’abisso è davvero vicino. Perché nella conta della grave povertà c’è la categoria che non vorresti trovare: più di un milione e duecentomila bambini e adolescenti non hanno l’indispensabile per una vita quotidiana dignitosa. Tradotto, significa, più o meno, il 20% delle famiglie italiane con tre o più figli minori. Anche qui ci sarà da inorridire a isolare il dato relativo al Sud. Ma tant’è.

C’è una povertà ancora più feroce. Ed è quella creata da un dibattito che utilizza le cifre del disallineamento per aggiungere retorica alla questione meridionale. Nessuno dimentichi come il Mezzogiorno abbia partecipato allo sviluppo economico e sociale del nostro Paese nell’ultimo secolo e mezzo. Come nessuno ignori il fatto che il Meridione sia tra le aree più avanzate del Mediterraneo, trascinato nelle traiettorie balcaniche da una Puglia che non soccombe. Ma i contatori della miseria dicono di un dualismo che limita la capacità di crescita d’insieme dell’economia italiana. Per cui sconfiggere l’angoscia debilitante dei poveri del Sud e superare fattori di divergenza, significa usare pesi e misure diversi, ma avvertiti da tutti come prioritari. Senza contrasti. Perché come ci ha insegnato John Maynard Keynes (1883 - 1946) non si cresce gli uni contro gli altri, ma insieme. E l’assolutamente povero meridionale non può salvarsi da solo.