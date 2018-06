Il Mare Nostrum dei migranti morti sognando l'Europa

Chissà se in Mali, in Sudan, in Eritrea sanno che cos’è il Mediterraneo. Forse i giovani. Forse non sanno che il Mediterraneo una volta si chiamava Mare Nostrum.

Ma sanno che bisogna attraversarlo per arrivare in Italia: Lampedusa, la Sicilia, che sono giusto di fronte alla Libia. E poi dall’Italia possono andare in Francia, in Germania, dappertutto in Europa. In Europa non c’è la guerra, e non c’è neanche la fame. In Europa mangiano tutti i giorni, anche i poveri. E poi ci sono le associazioni, che ai migranti danno un letto, da mangiare e anche qualche spicciolo per chiamare casa, per le piccole cose di cui hanno bisogno. E quando ti regolarizzi e ti danno il permesso di soggiorno ti puoi fare una vita, una vita vera. Non come in Mali, in Sudan, in Eritrea, dove è difficile anche trovare un po’ d’acqua, di riso, di farina.

Gli africani in Europa non li vedono di buon occhio, agli africani fanno fare i lavori duri e li pagano poco. Gli africani non abitano nelle case, stanno nelle baracche, nei ghetti, che sono dei posti brutti, senza igiene, e senza regole. E ci sono soprusi, violenza. Ma qua che cosa c’è? E allora bisogna andare in Italia, che è la porta dell’Europa.

Ma fra il Mali, il Sudan, l’Eritrea e il Mediterraneo c’è il deserto, il Sahara. Quanto è grande il Sahara? Quanto ci vuole per attraversarlo? E quanto costa? Perché bisogna affidarsi ai trafficanti, e il costo può essere un anno, anche due, di lavoro. O di altro, perché la disperazione non conosce ostacoli. E un giorno si parte. Con il trafficante che però ti porta solo fino al deserto. Lì poi ci sono i suoi amici che conoscono le piste per attraversarlo. Quanto è grande il Sahara? Davanti agli occhi hai solo sabbia, sabbia dappertutto e nessun segno.

Ma un giorno arriva l’ordine: si parte. La sera li radunano sulla spiaggia e quando è buio arriva la barca, o il gommone. Picchiano tutti perché si stringano, li schiacciano uno addosso all’altro. Lo scafista grida che bisogna stare fermi e minaccia con la pistola. Dopo un’ora, due, in lontananza si vedono delle luci. E’ così vicina l’Italia, l’Europa? Qualcuno sul gommone si muove, forse per esultare, forse per non soffocare. E il gommone si mette a ondeggiare. Si muovono per fermarlo, ed è allora che si capovolge. Tutti gridano dalla paura. Cercano di aggrapparsi a qualcosa, di tenere a galla i bambini. Molti non sanno nuotare, le grida sono disperate. Adesso le luci dell’Italia sono vicine. In realtà è una nave. Gettano dei salvagente, gridano qualcosa con un megafono, gettano delle cime perché quelli in acqua ci si aggrappino e ne tirano su più che possono. Ma alcuni non sanno nuotare, sbattono disperatamente le braccia ma non ce la fanno ad afferrare la cima. Bevono, sputano, gridano mentre gli altri vengono salvati. Poi a poco a poco smettono di muoversi, non gridano più, vanno sotto. Domani vedranno i loro corpi galleggiare immobili.

Quelli che si sono salvati vengono avvolti con dei teli che sembrano d’argento e li riscaldano. Con gli occhi cercano la moglie, il figlio, il compagno che gli stava accanto. Ma tanti non ci sono. Quanti? Non si sa; forse dieci, venti, nessuno sa quanti fossero sul gommone. La nave inverte la rotta e torna indietro, ma non va in Italia. Questa non è una nave della Marina, sono volontari, e adesso nei porti italiani possono attraccare solo le navi della Marina; quelle dei volontari vadano altrove: in Spagna, in Olanda. Non importa se allungano il percorso di cinque, sei giorni con il loro carico di persone che hanno bisogno urgente di cure, di assistenza. Al ministro italiano non importa; non possono decidere loro quando finisce la crociera. Lui l’ha promesso in campagna elettorale che le navi dei volontari non avrebbero più attraccato nei porti italiani, la pacchia è finita. E’ l’Europa che deve farsi carico dei migranti. Ma l’Europa non c’è: c’è Malta, la Francia, la Germania, l’Austria, l’Ungheria. L’Europa non esiste. Se esistesse avrebbe cominciato a occuparsi delle migrazioni dei disperati della terra trenta anni fa quando il fenomeno è cominciato, quando nel porto di Bari arrivò il Vlora. Oggi ognuno alza la voce per difendere i propri interessi.

E intanto i migranti continuano a morire nel Mediterraneo. E anche loro, come i Romani, potrebbero chiamarlo Mare Nostrum, perché lì sono sepolti migliaia e migliaia di loro. In vista dell’Europa.