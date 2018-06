Oggi al via gli esami. A Bari zuffa bocciati

Una gara di salto ad ostacoli può considerarsi vinta abbassando o addirittura eliminando la barriera difficile da superare? Evidentemente no. Ma nella scuola superiore, che non è scuola dell’obbligo... Una gara di salto ad ostacoli può considerarsi vinta abbassando o addirittura eliminando la barriera difficile da superare? Evidentemente no.

Ma nella scuola superiore, che non è scuola dell’obbligo e che quindi richiede un livello più alto di apprendimento e di sforzi negli studi, evidentemente questo banale principio non viene più sufficientemente considerato e / o spiegato ai genitori sempre più facinorosi contro i docenti.

Non arriviamo, a Bari, alle aggressioni fisiche nei confronti dei professori «rei» di aver bocciato i ragazzi non meritevoli di avanzamento negli studi com’è avvenuto a Lucca, Roma, Treviso, Caserta e nel resto del Belpaese. Ma quanto sta avvenendo in queste ore nel liceo scientifico «Salvemini», istituto fondato nel 1970 e che forma migliaia di ragazzi ogni anno nel Polivalente del quartiere Japigia, dà la misura della perdita del «senso della misura», circa il funzionamento del sistema-scuola e, in fondo, di quale società vogliamo costruire per i nostri figli e nipoti.

Qualcuno dei genitori dei 24 ragazzi bocciati (in 13 classi) dopo il primo anno di corso ha ingiuriato il corpo docente con insulti personali. Qualcun altro più «raffinato» ha chiesto al Tribunale l’«accesso agli atti» per verificare quanto messo nero su bianco dagli insegnanti circa il rendimento scolastico dei loro figli.

Il dato di 24 bocciati in 13 Prime risulta «assolutamente fisiologico», dal punto di vista statistico, soprattutto tenendo conto che il fine ultimo di tale misura, erroneamente percepita come «punitiva» dalle famiglie, è riorientare le scelte di studio dei ragazzi «zoppicanti», per un futuro formativo che sia il migliore possibile in relazione alle loro aspirazioni e predisposizioni e orientato alla preparazione per cercare di entrare nel mondo del lavoro. Un lavoro, che dovrebbe essere sforzo e addirittura «sacrificio» (si usa più questo termine nell’ambito educativo?) in una scuola che dovrebbe essere scelta liberamente e volontariamente e che dovrebbe non essere percepita, così come avviene in un colossale equivoco, come «parcheggio» dei propri pargoli e come «promozionificio» senza merito.

Già, il merito. Quel meccanismo che viene ormai ignorato in molte procedure di selezione del mondo del lavoro, insegnamento incluso. E allora? Non rimane altro che proporre un nuovo «patto» che non scarichi sulla scuola tutte le mancanze di altre realtà educative, a partire dalla famiglia. E che elimini dal menu delle relazioni genitori-figli il «tutto, subito e gratis» per avere meno noie possibili.