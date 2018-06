Il Grosso schiaffo ai tifosi del bari

Ha fiutato l'aria. Ha capito che più di così dal Bari non si poteva avere. E ha deciso di andare via, con la stessa determinazione utilizzata nel battere il rigore Mundial. Per la serie: mors tua, vita mea.

Fabio Grosso si è volatilizzato. Nessun saluto, nessun messaggio. Neanche un cinquettio di quelli da leggere su twitter dove per farlo ci impieghi un battito di ciglia. Giusto il tempo, l’altro giorno, di firmare le carte che evitano controversie nelle aule dei tribunali ed è scomparso come in uno spettacolo di magia. Voilà. Un segnale di quanto fosse profonda la sua insoddisfazione in biancorosso.

Perché? Un mistero lungo almeno quanto il suo inspiegabile silenzio stampa di fine campionato, interrotto solo in tv grazie al potere dei soldi di Sky. Eppure la Bari del pallone lo ha accolto bene: dopo l'urlo Mundial di Tardelli, nel libro dei ricordi di ogni tifoso ci sono i brividi lungo la schiena legati a quel rigore decisivo segnato a Berlino. Lui ha ricambiato portando la squadra ai playoff. Potrebbe, però, non aver gradito quel pizzico di diffidenza, trasformatosi in indifferenza da parte della città, per l'affanno col quale i biancorossi hanno sempre giocato in campionato e per i tanti punti persi per strada che alla fine hanno fatto la differenza.

Si sarà sentito offeso, incompreso, tradito? Forse, sarebbe giusto ricordargli che non arrivava dal Real Madrid, ma dalla Primavera della Juventus. Anche se lo stile della Vecchia Signora del calcio dovrebbe far parte del Dna di ogni bianconero.

In tempi di fughe di cervelli (non calcistici), la sua fuga (calcistica) non rappresenta un dramma, ma ha il sapore dello schiaffo alla passione di una città intera, all'abnegazione di quanti hanno seguito la Bari in giro per l'Italia, illusi che questa fosse la volta buona per arrampicarsi sulla vetta della serie A. I modi, vanno sempre savaguardati. È una questione di rispetto, non solo di educazione. Lo ricorderemo sempre e solo per quel rigore segnato a Berlino.