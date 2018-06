Il banco di prova per il nuovo Governo

«Ditemi». Sembra una frase di cortesia, presa dal consueto campionario di carinerie istituzionali per gli ospiti, ma altro non è che la strategia che il vicepremier Di Maio, almeno per ora, adotta sul dossier Ilva. Ricevendo ieri sindacati, sindaco di Taranto, governatore e prefetto della Puglia, e oggi associazioni e acquirente, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico tiene coperte le carte del Governo. Rimanda a decisioni e soprattutto accordi che potrebbero scaturire dal tavolo tra tutte le parti che probabilmente sarà convocato tra giovedì e venerdì prossimi.

Il futuro dell'Ilva provoca da tempo fibrillazioni nel Movimento 5Stelle. Appare diviso tra chi chiede la chiusura ora e adesso dell'acciaieria più grande d'Europa (l'ala ortodossa nel cui perimetro sono riconducibili il ministro leccese Barbara Lezzi e l'europarlamentare tarantina Rosa D'Amato, a loro volta legati ad Alessandro Di Battista) e chi invece auspica uno spegnimento progressivo delle fonti inquinanti finalizzato alla chiusura del siderurgico (il gruppo dirigente dei grillini a Taranto, tutti legati alla portavoce alla Regione Puglia Antonella Laricchia e tramite lei a Di Maio).

Senza addentrarsi in un trattato di filologia, la differenza c'è ed è evidente. I 5Stelle a Taranto hanno eletto cinque parlamentari lo scorso 4 marzo e dopo il contratto di governo siglato con la Lega, contratto nel quale non si parla di chiusura dell'Ilva e che ha come sottoscrittori alleati che di Ilva dismessa non vogliono sentir parlare, il pressing nei confronti di onorevoli e senatori si è fatto giorno dopo giorno sempre più forte.

Chiamati a dar conto di una promessa che ritengono di non aver fatto (chiudere l'Ilva, appunto), i parlamentari contano ora con l'azione avviata da Di Maio di riuscire a fare quel miracolo finora fallito dai loro predecessori, ovvero garantire i 14mila stipendi che ogni mese il siderurgico paga, con il rispetto dell'ambiente e della salute. Vasto programma.

Il tempo non gioca a favore di nessuno. Sindacati e istituzioni regionali e locali attendono da Di Maio di sapere cosa accadrà il 2 luglio, giorno nel quale Arcelor Mittal potrebbe pretendere le chiavi dell'Ilva in forza del contratto di fitto finalizzato all'acquisto firmato un anno fa col governo Gentiloni. Mancano poco meno di due settimane, troppo poco per pensare di smantellare un percorso che, come ha sostenuto ieri uscendo dal Mise il sindaco Melucci, è ormai codificato e per mettere le mani su una vertenza per la quale ieri il governatore Emiliano, forte del lavoro svolto dall'ing. Valenzano, ha addirittura apparecchiato i tre scenari possibili (prosecuzione dell'attività produttiva come se nulla fosse, decarbonizzazione, chiusura) e non necessariamente auspicabili.

Domani inizieranno gli esami di maturità per migliaia di studenti italiani, il Governo Conte ha invece iniziato già ieri col dossier Ilva, test probante non solo e non soltanto per le implicazioni economiche, occupazionali, giuridiche e ambientali che porta con sé praticamente da sempre ma anche per il significato simbolico e politico che ha. «Se riparte l'Ilva, riparte l'Italia», disse nel dicembre scorso il presidente di Confindustria, Boccia. Se risolve il problema Ilva, il Governo Conte parte sul serio, andando oltre slogan e promesse.