Le grandi ancora «fredde», il Mondiale russo non scalda

Le corazzate faticano a prendere il largo, le stelle brillano a intermittenza, la sensazione è quella di un Mondiale non ancora di qualità eccelsa. O comunque di un Mondiale che deve carburare. La Spagna non vince, il Brasile balbetta, la Germania perde, la Francia non convince. Un Mondiale nel quale l’Italia non avrebbe affatto sfigurato se non si fosse «suicidata» nel playoff contro la Svezia, a tratti inguardabile nel match inaugurale con la Corea del Sud. Ma questo è un altro discorso.

Per adesso è il Mondiale di Cristiano Ronaldo, delle sue «smorfie», della sua arroganza sportiva, della sua cattiveria agonistica. È il trionfatore della prima giornata grazie alla tripletta rifilata alla Spagna. Il portoghese ha tutti i numeri e tanti buoni motivi per farsi incoronare il migliore del mondo. Perché in fondo questo Mondiale servirà anche a stabilire chi, nell’eterna sfida Cr7-Pulce, sia il migliore.

Il rigore fallito contro l’Islanda è un macigno nella testa di Messi, forse bloccato anche dalle tante attese che il popolo argentino ripone nel suo sinistro incantato. Ma la sua partenza-diesel non tragga in inganno. Messi ha dalla sua un’infinita qualità tecnica, una squadra che può sorreggerlo, la fantasia di chi interpreta il calcio come una poesia. Basterà un lampo, una scintilla e Leo tornerà a splendere: deve cancellare l’etichetta di vincente solo nel Barcellona. Un confine nel quale un calciatore della sua classe non può assolutamente restare prigioniero.

Tracce di Kane, Martens e Lukaku. Non fuoriclasse, ma gente di prima fascia. La splendida esecuzione del belga contro Panama, la doppietta del centravanti gentiluomo inglese nella sofferta vittoria sulla Tunisia, la doppietta del carro armato di colore della nazionale belga. Piccoli affreschi di prestigio all’interno di un Mondiale piuttosto piatto, nel quale eccezion fatta per qualche partita, si segna poco e non si gioca benissimo. Le grandi incontrano più difficoltà del solito. Perché la tecnica è ormai relegata a un ruolo di contorno? Perché è bello palleggiare? O, forse, perché anche le «altre» nazionali sono cresciute sotto l’aspetto tattico.

Il Mondiale, però, è sempre il Mondiale. Alla fine vince sempre il migliore.