Se dal discorso pubblico scompare la parola onestà

L’inchiesta sullo stadio di Roma segna un’altra tappa in quella che potremmo definire l’evoluzione della «prassi delle mazzette» nel nostro Paese. Tutti ci stracciamo le vesti di fronte a ogni nuova corruzione scoperta, ma poi siamo immersi (effetto Internet) in contesti grigi e opachi dove diventa difficile distinguere il bianco dal nero, il bene dal male, il lecito dall’illecito.

Alla base della corruzione vi è uno scambio, un do ut des finalizzato a un vantaggio reciproco a discapito della comunità. Fino a oggi il perno della condotta corruttiva era costituito dalla richiesta che una o entrambe le parti dello scellerato patto avanzavano. La novità che sembra emergere dall’inchiesta capitolina è invece il passaggio in secondo piano di questo aspetto.

La corruzione 2.0 – mutuando proprio le caratteristiche della Rete – non avanza richieste, ma crea un ambiente favorevole allo sviluppo di reciproci vantaggi dei soggetti portatori di privatissimi interessi. Quella che una volta magistrati e sociologi definivano come «illegalità diffusa» non esiste più. Nel senso che è stata assorbita da un comune agire che, in apparenza, non contiene nulla di illegale. Che c’è di male se il numero 2 della Lega va a cena con un costruttore? E che c’è di male se un imprenditore fa una cospicua donazione, dichiarata secondo criteri di trasparenza, alla fondazione di un partito o a un’associazione vicina a esso? E altrettanto non ci sarà nulla di male se una gara d’appalto viene vinta proprio dalla ditta di quell’imprenditore che ha dato prova di generosità e disponibilità.

Questo «ambiente grigio» spiega due fenomeni ai quali assistiamo pressoché impotenti. Il primo è il proliferare della corruzione nonostante gli sforzi di magistrati, autorità e legislazione varia. Il secondo è la facilità con cui anche formazioni politiche che si erano presentate all’elettorato proponendo un programma di moralizzazione si lasciano invischiare. Come testimonia la scomparsa dello slogan «Roma ladrona», ammainato in fretta da chi pure l’aveva coniato.

C’era una volta una sorta di apprendistato che esponenti politici e loro propaggini affaristiche dovevano compiere quando si inserivano in un nuovo contesto o conquistavano la gestione di un potere. La realtà ci dice che oggi si arriva «già imparati». Chi entra in una stanza dei bottoni, non importa se al Comune di Vattelapesca o in quello della Capitale, sa come muoversi per ottenere il massimo profitto personale e non esita a farlo. Anche perché - si ragiona - oggi le situazioni mutano in fretta e chissà quando mi ricapita un’occasione così. Un’evoluzione della classe dirigente diventata sempre più abile ad adeguarsi all’esistente e a mimetizzarsi nelle zone di lucro.

Un altro fattore che contraddistingue l’attuale fase politica è dato dall’ingenuità. Presunta, esibita, invocata, diventa esimente di responsabilità e, dunque, motivo di pubblica assoluzione. Era imbarazzante l’altra sera l’intervista a Virginia Raggi nel salotto vespiano di Porta a Porta. La sindaca – va detto a suo merito – ha accettato di sostituire Di Maio che, invece, aveva dato forfait. Dalle sue parole sembrava che Luca Lanzalone – il «problem solver» (fantastica definizione professionale) al centro dell’inchiesta sullo stadio – fosse un marziano arrivato per volontà astrale in Campidoglio. Più che un’intervista è stata una litania di «non so», «lo apprendo da lei», «non conosco» sciorinati in risposta al conduttore. Neppure dell’intitolazione di una strada di Roma ad Almirante, appena votata dal «suo» consiglio comunale, la povera Virginia sapeva nulla. Domanda: ma che ci sta a fare in Campidoglio se le passa tutto sotto il naso? L’ex ministro Scajola è stato crocifisso per quanto avvenuto a «sua insaputa».

In una situazione così ci si aspetta che l’opposizione – cioè Pd e Forza Italia – affondino i coltelli nella piaga. Almeno queste erano in passato le regole della politica e anche della logica. Invece oggi sembrano come alla finestra. Magari perché - come detto all’inizio - l’«ambiente» denso e zuccheroso della corruzione non risparmia nessuno.

Il vero problema economico dell’Italia non è lo spread né la fragilità del sistema bancario o industriale, ma la caduta di ogni freno morale verso qualsiasi forma di baratto affaristico. È questo essere tutti immersi – sebbene a insaputa di ciascuno – in un ambiente favorevole allo «scambio di favori» che fa scendere la fiducia degli investitori stranieri verso il nostro Paese. Non perché siano a loro volta anime candide che non sanno come va il mondo, ma solo perché non si fidano: anche la corruzione – a suo modo – deve avere degli elementi di «onestà». E i lettori perdonino se è stata pronunciata questa irriverente e desueta parola ormai cancellata da ogni discorso pubblico.