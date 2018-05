Il Giro d'Italia finisce nelle buche di Roma

Via delle Buche Imperiali, altro che Fori Imperiali. La passerella del 101° Giro d'Italia si trasforma in una figuraccia mondiale per la Città eterna. Perché il percorso dell'ultima tappa viene «accorciato» a furor di popolo (leggi ciclisti) dopo una vera e propria trattativa sindacale con gli organizzatori. Il motivo? Le buche, eterne anche quelle, che unite ai sampietrini e ai dislivelli hanno reso la strada una specie di rischiatutto.

Via delle Buche Imperiali, altro che Fori Imperiali. La passerella del 101° Giro d'Italia si trasforma in una figuraccia mondiale per la Città eterna. Perché il percorso dell'ultima tappa viene “accorciato “ a furor di popolo (leggi ciclisti) dopo una vera e propria trattativa sindacale con gli organizzatori. Il motivo? Le buche, eterne anche quelle, che unite ai sampietrini e ai dislivelli hanno reso la strada una specie di rischiatutto.

Una volta i Fori Imperiali erano utilizzati per celebrare i trionfi dell'Italia. Si sfilava tra ali di folla osannante. Ma i tempi cambiano. E i segni anche. Oggi i trionfi non esistono più. Si celebrano le criticità.

Dunque, volata di polemiche infinite secondo la miglior tradizione tricolore. C’è chi si meraviglia. Perché? In fondo la corsa rosa ha sempre rappresentato lo specchio del Belpaese. Buche Imperiali comprese.