Se san Nicola è al volante deve togliersi la barba finta

Se capitate in Austria per «esportare» la figura di San Nicola, attenti a come siete vestiti al volante... Il caso singolarissimo, e per certi versi esilarante, è accaduto a Vienna, dove tra l’altro una attrazione turistica e culturale piuttosto gettonata è la Cattedrale Ortodossa dedicata al Vescovo di Myra, le cui ossa sono venerate nella cripta della Basilica a Bari Vecchia.

I gendarmi austriaci (già definirli così fa un po’ paura...) hanno bloccato un brav’uomo nel centro della capitale che guidava la sua vettura, diretto verso una scuola dove un gruppo di bambini aspettava festoso San Nicola. E l’automobilista, animatore di feste di strada, per non perdere tempo si era già «bardato» con tanto di barba finta e mitria di cartone in testa (il falso copricapo a punta da Vescovo).

Stop! Inesorabile, la paletta della Polizia stradale d’Oltralpe lo ha bloccato in base alle norme antiterrorismo: la «legge antiburqa».

I poliziotti viennesi non hanno voluto sentire ragioni: per loro quella barba finta, bianchissima come la fedina penale del malcapitato, e quel copricapo rendeva quell’uomo non riconoscibile, al pari di un velo sul volto indossato da una donna islamica.

Tenuto sotto osservazione per un quarto d’ora, compresa la perquisizione dell’automobile, il figurante si è anche sentito minacciare della sanzione prevista da questa norma, 150 euro di multa. E a nulla sono valse le sue rimostranze sul travestimento storico-religioso per svincolarsi prima («faccio comparsate vestito da San Nicola e dò il ricavato in beneficenza...»).

Dopo l’inutile accanimento, finalmente i gendarmi lo hanno rilasciato, non trascurando però la minaccia che «avrebbe ricevuto nuove notizie da loro». E sapete che ha fatto allora il San Nicola-automobilista-figurante? È andato da un avvocato.

Ma attenzione, avverte il comandante della Polizia locale di Bari, il generale Michele Palumbo: anche da noi non si può girare con il volto mascherato, sia in base alle norme antiterrorismo sia in virtù del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quindi, giù la barba (quando è finta).