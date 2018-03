di LUCA NATILE

Donne maltrattate, picchiate, abusate, oltraggiate, abbandonate. Donne messe in croce, in uno scatto. Si intitola «Calvario d’amore» la mostra del fotografo Francesco Lippolis, in arte Francone, che in occasione della settimana santa racconta, attraverso 16 scatti, la sofferenza delle donne vittime di violenza, messe in croce dalla crudeltà degli uomini. Un allestimento dal sapore forte, sedici stazioni di un percorso che racconta plasticamente e in maniera poetica la Passione di un Cristo donna, inchiodato, mani e piedi a una croce foderata con un velo da sposa.

Sedici immagini intense in allestimento a Putignano (al civico 10 di Corso Umberto I) fino a Pasquetta (dalle 18 alle 21) per iniziativa dell’associazione Ascom Putignano, portavoce della categoria dei commercianti e dell’associazione culturale Puglia Bella con il patrocinio del Comune. Per molto tempo la chiesa cattolica e altre chiese cristiane non hanno tollerato la rappresentazione di una figura femminile posta sulla croce. Esiste però una tradizione iconografica di sante crocifisse (santa Libranda, in Spagna, santa Vilgefortis, in Portogallo e santa Giulia in Corsica). La mostra di Francone ha trovato l’approvazione della Chiesa locale, quella del Carmine e del suo parroco don Mimmo Belvito, delegato per la pastorale familiare, che vista l’importanza del tema e il valore artistico delle opere esposte ha offerto piena collaborazione.

Alle sue fotografie Francesco Lippolis ha affidato un messaggio provocatorio, rivolgendo uno sguardo critico alla società contemporanea, ancora troppo condizionata da una cultura maschilista. Il lavoro sorprende per il contrasto tra la purezza dell’immagine e la violenza della comunicazione nel suo contenuto, nel suo significato. Protagoniste 16 donne comuni, madri di famiglia, lavoratrici, studentesse, alcune in dolce attesa, che hanno accettato con passione e trasporto di recitare un ruolo che le ha coinvolte emotivamente, spingendole a chiedersi cosa sarebbe successo se Cristo fosse stato una di loro, una donna e di conseguenza, quali sia oggi il ruolo della donna nella società, nel mondo del lavoro, nella famiglia, nel rapporto con gli uomini. La violenza più diffusa, al contrario di quanto si pensa, è quella che viene consumata all’interno delle mura domestiche. Una serie continua di azioni diverse ma caratterizzate da uno scopo unico: il dominio e controllo da parte di un partner sull’altro attraverso abusi, violenze psicologiche, fisiche, economiche, sessuali.

Il meccanismo che meglio definisce le fasi di una condizione di violenza familiare subita da una donna viene chiamata «spirale della violenza» ad indicare le modalità attraverso cui l’uomo violento raggiunge il suo scopo di sottomissione della compagna facendola sentire incapace, debole, impotente, totalmente dipendente da lui. E quello dipinto dall’Istat, sulla violenza contro le donne è un quadro nero. Oltre cento donne in Italia, ogni anno, vengono uccise da uomini, quasi sempre quelli che sostengono di amarle. Ai femminicidi si aggiungono violenze quotidiane fatte di atti sessuali degradanti e umilianti, rapporti non desiderati e vissuti con violenza, abusi o molestie fisiche come stupri o tentati stupri: il 21% delle donne li ha subiti nel corso della propria vita. Solo il 4% denuncia il proprio carnefice.