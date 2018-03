BARI - Diventerà itinerante e toccherà quattro tappe in Puglia il Festival europeo della Birra che ogni prima settimana d’agosto, da ormai 14 anni, si svolge a a Leverano, in Salento. All’evento, che si svolgerà sotto tendoni da circo, secondo gli organizzatori, sono attesi migliaia di visitatori.

Il 'Birra & Sound’ di Leverano è considerato da anni - è detto in una nota - il numero uno nel settore 'Feste della birra' per il centro-sud Italia.

L’evento itinerante non si limita ad essere solo il luogo ideale per lo svago, ma coglie l’occasione - spiegano gli organizzatori della International Show Pubblicity - per trattare temi come la corretta alimentazione, il bere consapevole, l’alto valore dell’aggregazione, la promozione del territorio e delle sue peculiarità, la riscoperta delle tradizioni musicali popolari ed altro. Al progetto hanno aderito il mondo della Scuola, l’Università del Salento e le Forze Armate.

L’evento toccherà Lecce (dal 24 aprile al 6 maggio), Taranto (dal 26 ottobre all’11 novembre), Bari (dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019) e Manfredonia (dal 22 febbraio al 5 marzo 2019).