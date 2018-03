LECCE - Dai consigli per preparare una merenda sana e golosa ai passi per piantare un seme e veder nascere una piantina; dall'ingrandimento di una foglia per vederne le autostrade alla scoperta dei piccoli tesori nascosti nella terra e in fondo al mare del Salento. Basta? No! Perché la nostra digestione assomiglia a una macchina da corsa? E perché i microbi non sono visti di buon occhio? O meglio, perché non sono visibili agli occhi?

Per i più curiosi, questo e molto altro viene raccontato e disegnato nei laboratori di «Sinapsingioco», l'avventura della Scienza per i ragazzi dai 4 ai 12 anni. L’appuntamento per bambini e genitori è per domenica 18 marzo a Porta San Biagio a Lecce, dalle 11.30 alle 18. Sarà presentata l’intera offerta dei laboratori di Sinapsingioco e si potrà usare uno sconto speciale di 10€ sull'acquisto dei diversi corsi attivati, visibili sul sito sinapsingioco.it. E per i bambini tanto divertimento con la filastrocca di Giosuè, i palloncini e l'animazione a tema a cura dei Fabbricanti di Sogni insieme alla possibilità di partecipare al video di Sinapsingioco sulla Curiosità!

Sinapsingioco è la grande avventura della Scienza per i ragazzi. Si tratta di laboratori innovativi dedicati ai bambini tra i 4 e i 12 anni. Il progetto è promosso dall’associazione Meh e finanziato dalla Regione Puglia con il bando Pin – Pugliesi Innovativi.