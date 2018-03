Giornalisti con don Ciotti«Per le vittime di mafia»

Lunedì 12 marzo, alle ore 10,30 presso il Palazzo dei Giornalisti, in strada Palazzo di città 5 a Bari, si terrà un incontro con il fondatore di “Libera”, don Luigi Ciotti, in preparazione della “Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” , che quest’anno sarà celebrata il 21 marzo a Foggia. Alla manifestazione nazionale, insieme ad altre associazioni, aderisce anche la Federazione della Stampa.

All’incontro di Bari con don Ciotti, dedicato alla battaglia contro i fenomeni mafiosi e i bavagli all’informazione, parteciperanno Lorenzo Frigerio (Libera Informazione), Michele Albanese (responsabile per la legalità Fnsi), Mario Dabbicco (Libera Puglia) e il segretario nazionale della Fnsi Raffaele Lorusso