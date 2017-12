La Fondazione Petruzzelli ha reso noto con un comunicato che sono già esauriti i biglietti sia per il concerto di Maurizio Pollini (25 gennaio), sia per quello in programma la sera del 31 dicembre prossimo 'Happy new swing year'. Sono ancora disponibili pochi posti per il concerto 'Happy swing year' dell’1 gennaio.

Maurizio Pollini, pianista di fama mondiale, sarà protagonista del concerto di apertura della Stagione sinfonica 2018, con un programma che comprende: Arabeske in Do Maggiore Op. 18 e Sonata n. 3 in fa minore Op. 14, Concert sans orchestre, di Robert Schumann (versione del 1836), e di Fryderyk Chopin Scherzo n. 4 in Mi Maggiore op. 54, 3 Mazurkas op. 56 e Sonata n. 3 in si minore op. 58.

Il 31 dicembre alle 12 è in programma 'Happy new swing year', un concerto omaggio allo swing italiano e alle grandi orchestre del dopoguerra, organizzato in collaborazione con l’assessorato alle Culture del Comune di Bari. La replica del concerto «Happy new swing year» è in programma lunedì 1 gennaio alle 11.