BARI - I volontari del Centro recupero tartarughe marine WWF di Molfetta hanno recuperato un giovane esemplare di tartaruga marina della specie Caretta caretta completamente ricoperto di catrame sul tratto di costa sottostante via Alfredo Giovine, a Bari. A segnalarne la presenza una passante, che ha chiamato la capitaneria di porto. Ora la tartaruga è in osservazione al Centro in attesa di ricevere le cure del Dipartimento di medicina veterinaria di Valenzano.

«Le abbiamo dato il nome di Péce - sottolineano i volontari - da come l'abbiamo trovata è chiaro che l’animale è stato li abbandonato già in stato di bisogno di cure, considerando che in alcun modo sarebbe riuscita ad arrivare dove è stata ritrovata, oltre che non vi era alcuna traccia di catrame se non esattamente sotto il suo corpo. L’ipotesi è che qualche malintenzionato abbia infierito su di lei sul posto sembra da scartare, forse semplicemente l'hanno trovata ed abbandonata invece di allertare gli organi competenti. Resta il feroce gesto di inciviltà dell'abbandono nella consapevolezza dello stato di bisogno della creatura. Speriamo possa essere salvata e tornare un giorno a nuotare libera in mare».