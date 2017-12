BARI - La compagnia dei 'Momix' tornerà nel 2018 a Bari, per la stagione della Fondazione Petruzzelli, con quattro spettacoli: mercoledì 13 giugno, giovedì 14 giugno e venerdì 15 giugno, giorno in cui sono in programma due esibizioni.

Se ne dà notizia con un comunicato nel quale si sottolinea che dopo il successo strepitoso, confermato dal 'sold out' in botteghino, dell’ultimo spettacolo dei Momix, andato in scena nell’ambito della stagione 2017, la Fondazione Petruzzelli ha deciso di fare un regalo agli amanti della danza internazionale con un grande spettacolo fuori abbonamento.

La performance fuori abbonamento dei danzatori acrobatici più famosi del mondo si inserisce in una annata dedicata al balletto di alta qualità, considerando la presenza nel cartellone della stagione 2018 della 'Trisha brown dance company' (in programma dal 28 al 31 maggio) e della 'Carolyn Carlson company' (in programma il 15, il 17, il 18 ed il 19 novembre). I biglietti per lo spettacolo dei Momix saranno in vendita da febbraio.