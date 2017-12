Oggi la Cgil Puglia ha organizzato la presentazione del libro «Sud colonia tedesca. La questione meridionale oggi» di Andrea del Monaco (edito da Ediesse). L'appuntamento è alle ore 17 presso la fondazione Rita Maierotti a Bari in via G. Volpe 4. All’iniziativa, oltre all’autore del libro Andrea del Monaco, esperto di fondi europei e collaboratore de «La Gazzetta del Mezzogiorno», interverranno: Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia;

Pino Gesmundo, segretario generale Cgil Puglia. Modererà il dibattito Gianfranco Summo, caposervizio Economia de «La Gazzetta del Mezzogiorno».

Del Monaco scrive sulla «Gazzetta» e su Huffington Post. Ciclicamente interviene su La7, Sky Economia, Class CNBC e Tgcom 24 sul rapporto Italia-UE e sulle politiche di sviluppo per il Mezzogiorno. Come consulente per aziende e pubblica amministrazione, scrive progetti per partecipare ai bandi europei (Calls for proposals e Calls for tender). Sui POR (Programmi Operativi Regionali) e sui PON (Programmi Operativi Nazionali) cofinanziati dai Fondi UE è stato consulente del secondo Governo Prodi, della Conferenza dei presidenti delle Assemblee Regionali, dell’Ambasciatore Roberto Rossi, della Regione Toscana, della Regione Friuli e della Regione Umbria.