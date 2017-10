BARI - Alle 6,50 di questa mattina hanno fatto capolino dalla sabbia 7 piccole tartarughe marine dal nido di Campomarino di Maruggio (Taranto). Il nido, seguito dallo staff tartarughe marine che fa capo all’Oasi WWF di Policoro, era stato rinvenuto a seguito della mareggiata del 13 agosto presso il lido Paradise Beach. Le uova erano stato traslocate per due volte a seguito delle violente mareggiate di fine estate, alla ricerca di un luogo più sicuro per la conservazione del prezioso carico. Attualmente sul posto operano i collaboratori di Greenrope e i volontari dell’Oasi WWF di Policoro: vista la temperatura ormai fredda della sabbia - le neonate si immobilizzano dopo pochi metri percorsi e non arrivano al mare - le piccole tartarughe vengono prelevate dai volontari, trasportate e rilasciate in mare aperto.