MATERA - Le note di «Per me è importante», uno dei brani di maggior dei «Tiromancino», con un ponte ideale tra i simboli di Matera, i rioni Sassi, e di Roma, il Colosseo. E' l’omaggio in terracotta policroma incisa a freddo, realizzato dall’artigiano materano Marco Daddiego, per un riconoscimento alla rock band guidata da Federico Zampaglione e che annovera tre musicisti lucani: i materani Marco Pisanelli (batterista), Antonio «Toto» Marcucci (chitarra) e Francesco «Ciccio» Stoia (basso) di Montalbano Jonico (Matera).

L’opera, denominata «La creazione di un attimo», è stata realizzata per ogni componente del gruppo e misura 15 per 21 centimetri. stamani è stata consegnata dall’artigiano a Pisanelli e a Marcucci. La targa entrerà a far parte della "bacheca» dei «Tiromancino» quale connubio musicale tra Roma e Matera. Pisanelli e Marcucci, amici di lunga data di Daddiego, hanno mosso i primi passi musicali con la band «Le Mani»: oggi hanno detto di aver apprezzato molto il dono perché «primo riconoscimento» della città alla loro carriera. Daddiego ha evidenziato la scelta del brano «Per me è importante», tra i più apprezzati dai fan e segno di un legame tra passione e successo nel nome dell’amicizia.