La Festa del Mare continua a Torre a Mare con il dj-set di Matt Benyayer

BARI - La «Festa del mare di Bar» propone ancora musica elettronica internazionale con il secondo dei dj set targati Eremo Club: domani, 23 agosto, alle 21.30, in piazza della Torre, a Torre a Mare, è di scena Matt Benyayer che, con Thomas Edwards, ha dato vita nel 2009 al progetto londinese Dark Sky. Il duo ha esordito nel 2014 con 'Imagin', disco seguito da una serie di collaborazioni, Ep e remix, tra cui 'Crystalized’ degli 'XX'.

«Othona» è il lavoro più recente dei Dark Sky che hanno lasciato da parte qualsiasi linea vocale per lavorare principalmente su ritmi cinematici, melodie e bassi pulsanti. Con questo nuovo album i Dark Sky si rivelano come innovatori e definitivamente parte integrante della famiglia Monkeytown, l'etichetta tedesca dei Modeselektor.

Il trittico di dj set a Torre a Mare si completerà, venerdì 24 agosto, con Marco Guacci e il gran finale firmato RadioNorba che è media partner della Festa del Mare. Sempre domani è in programma musica da ballare sulla terrazza del Fortino con il set 'House of Vinyl Lovers' di Discipline Records per 'Bari Vynil Connection', l’esposizione di dischi a cura di 'Summit Club Barì che ogni sera, dalle ore 19 sino alle 2, è accompagnata da dj set e selezioni musicali rigorosamente in vinile. Il consolle ci saranno Francesco Caiaffa, Piero Rosiello, Franco Fonato, ospiti Alex Palmieri e Loris Ligonzo.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero. La rassegna è promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Puglia Promozione e organizzata dal Teatro Pubblico Pugliese con la supervisione artistica del Comune di Bari.