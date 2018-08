Premio Bianca D'Aponte, due cantautrici pugliesi fra le finaliste

Ci sono anche due pugliesi tra le dieci cantautrici finaliste che si contenderanno la vittoria al Premio Bianca D'Aponte, contest riservato alla canzone d'autrice, arrivato alla 14esima edizione. Sono Argento, di Francavilla Fontana (Br), con il brano "Goccia", e Meezy, al secolo Simona Mazzeo, ventenne foggiana, con il brano "Temporale".

Due saranno i premi principali del contest, le cui finali si terranno ad Aversa il 26 e il 27 ottobre 2018. Uno è il premio assoluto, il Premio Bianca d’Aponte; l’altro è il premio della critica, dedicato a Fausto Mesolella, storico direttore artistico della manifestazione scomparso lo scorso anno e sostituito da pochi mesi da Ferruccio Spinetti. Una successione che appare quasi naturale vista la stretta collaborazione artistica fra i due artisti, negli Avion Travel e non solo, oltre che per la fraterna amicizia. Anche quest’anno in palio un tour di otto concerti che potrà essere realizzato grazie a NuovoImaie (progetto finanziato con i fondi dell’art.7 L. 93/92).

In veste di madrina di questa edizione ci sarà Simona Molinari, che salirà sul palco anche per interpretare un brano di Bianca d'Aponte, la cantautrice prematuramente scomparsa a 23 anni a cui il festival è dedicato. Insieme a lei si esibiranno altri protagonisti della musica italiana, che saranno annunciati prossimamente.