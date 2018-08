La tribute band dei Nomadi in scena stasera a Grottole

MATERA - La tribute band dei Nomadi in concerto oggi a Grottole, alle 21,30, in piazza Aldo Moro. L’evento musicale «Terzo Tempo Nomadi-Tribute Band» rientra nella rassegna «E…State a Grottole 2018», a cura dell’Amministrazione comunale. La band annovera sei musicisti: Cristiano Turati (voce e chitarra), Beppe Carletti (tastiere), Cico Falzone (chitarra), Massimo Vecchi (voce e basso), Daniele Campani (batteria) e Sergio Reggioli (violino). Nel corso della serata, i Nomadi presenteranno il loro 35.mo album, “Terzo Tempo”, che contiene dieci brani inediti. E, certamente riproporranno le loro canzoni più belle e di maggiore successo quali, per citarne solo alcune, “Ho difeso il mio amore” (1968), “Io vagabondo” (1978) e “Auschwitz”.