Piano Lab, a Martina Franca 27 ore di musica non-stop

Tra musica classica, jazz e moderna, a conclusione del festival 'Piano lab', 210 pianisti si alterneranno alla tastiera nelle 15 postazioni nel centro storico di Martina Franca (Taranto), sabato 11 e domenica 12 agosto, per l’evento 'Suoni con noi'. Mentre piazza Plebiscito sarà teatro della maratona di 27 ore dedicata a Chopin e i Beatles, dalle 18.45 di sabato alle 23 di domenica, quando il pianoforte non smetterà mai di suonare.

In programma, poi, tavole rotonde, incontri e presentazioni. Tra gli ospiti Giovanni Allevi che sabato 11 agosto, alle ore 19.30, in piazza Plebiscito, parlerà del suo libro 'L'equilibrio della lucertola'. Attesi i concertisti Francesco Libetta, Amir Katz, Ilya Itin, Florian Noack e Josu De Solaun. In cartellone anche performance a quattro mani con Michele Marvulli.

Tra gli altri appuntamenti, domenica 12 agosto, alle ore 18, in piazza Plebiscito, tavola rotonda dal titolo Il pianoforte, l'interprete, il pubblico: come si evolve oggi il mondo degli 88 tasti, con la direttrice e fondatrice del Miami International Piano Festival, Giselle Brodsky.