Piano Lab, Josu de Solaun in Cattedrale, sulle note di Schumann, Brahms e Debussy

Il festival itinerante 'Piano Lab', organizzato dalla 'Ghironda', propone il 7 agosto il recital del pianista iberico Josu de Solaun, tra i nuovi astri della tastiera, che suonerà nella Cattedrale di Ostuni. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Miami International Piano Festival. Il programma prevede musiche di Robert Schumann, Johannes Brahms, Claude Debussy, Fréderic Mompou, Isaac Albéniz e Manuel de Falla. A seguire, Mirko Lodedo presenterà il progetto «Vi racconto il mio piano».

Piano Lab già da diverse settimane sta celebrando il pianoforte nelle più belle località turistiche pugliesi in vista della due giorni di «Suona con noi» a Martina Franca l’11 e 12 agosto (oltre duecento i pianisti attesi). Domani ospiterà uno dei giovani emergenti della scena internazionale, vincitore del prestigioso Concorso George Enescu di Bucarest. E proprio all’opera di Enescu, con la registrazione integrale della produzione per pianoforte, De Solaun ha dedicato uno dei suoni più importanti progetti discografici. Lo spagnolo si è già esibito nelle principali sale e nei più importanti teatri al mondo, dal Teatro Marinskij di San Pietropurgo, alla Carnegie Hall e al Metropolitan di New York.

Piano Lab proseguirà mercoledì 8 agosto nella Chiesa Matrice di Cisternino, dove il belga Florian Noack terrà un recital sempre in collaborazione con il Miami International Piano Festival seguito dalla presentazione del progetto di Mirko Lodedo, e per giovedì è in programma lo «special event» di Giovanni Allevi a Ceglie Messapica, in piazza Plebiscito dove presenterà l’«Equilibrium Tour» accompagnato dagli archi dell’Orchestra Sinfonica Italiana.