Il cartello vieta ai cani di fare i bisognini. I randagi lo sapranno leggere?

«Divieto di defecazione canina». Probabilmente qualche incivile di troppo non ha avuto voglia di raccogliere i bisogni del proprio animale domestico a Sannicola, nel Leccese, perciò il Comune ha pensato di risolvere il problema a monte, vietando a Fido di lasciare i propri 'ricordini' per strada. Il cartello è chiaro, ma siamo sicuri che tutti i cani - anche quelli randagi - saranno in grado di decifrarlo? C'è addirittura il rischio di multa: se a essere colto in flagrante sarà un cane senza padrone, la pagherà il Comune stesso?