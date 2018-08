Concerto nel cuore del Barocco di Ermal Meta. L’artista, fra i più amati e apprezzati del panorama musicale italiano, stasera alle 21 si esibirà in piazza Libertini, a Lecce.

Il concerto è una tappa del suo «Non abbiamo armi tour» e rientra nel cartellone di «Lucemusic Festival-Approdi Musicali», manifestazione itinerante che porta musica dal vivo e performance teatrali nelle città portuali della Puglia, organizzato da Urem, Fanfara e Cooperativa Ulixes, cofinanziato dalla Regione Puglia, Dipartimento del Turismo e dell’Economia della Cultura.

Dopo la vittoria conquistata con Fabrizio Moro (che il 22 sarà in concerto a Lecce) lo scorso febbraio nella 68esima edizione di Sanremo per il brano «Non mi avete fatto niente» - scritto con lo stesso Moro e Andrea Febo, ispirato all’attentato di Manchester durante il concerto di Ariana Grande e il quinto posto raggiunto all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona lo scorso 12 maggio - Ermal Meta - 6 dischi di platino e 4 di oro negli ultimi 4 anni - presenta dal vivo i brani del suo nuovo album intitolato «Non abbiamo armi» composto da 12 nuove canzoni.

Il tour 2018 si compone di oltre 20 date, tra le quali spiccano Roma, Firenze, Rimini e due città pugliesi toccate dal Luce Music Festival: Molfetta - dove Meta ha riscosso un grande successo - e, appunto, Lecce. La scaletta è composta dai suoi titoli più conosciuti, oltre ai nuovi pezzi «Non abbiamo armi», «Gravita con me», «Ragazza paradiso», «Il vento della vita», «9 primavere», «Rien ne va plus», «Tra le luci di Roma», «Caro Antonello», «Vietato morire», «Schegge», «Volevo dirti», «Molto bene, molto male», «La vita migliore», «Non mi avete fatto niente», «Mi salvi chi può», «Dall’alba al tramonto», «Io mi innamoro ancora», «Piccola anima», «Voce del verbo». Ad aprire il concerto ci sarà Cordio, una band originaria di Pavia, ma è previsto anche un ospite a sorpresa.

Ermal Meta - cantautore di origine albanese cresciuto in una famiglia in cui la musica ha avuto da sempre un grande ruolo, dato che la sua mamma, con la quale si è trasferita a Bari nel 1994, è una violoncellista - ha esordito negli anni 2000 nei gruppi «Ameba 4» e «La fame di Camilla», per poi decidere di lavorare da solista a partire dal 2013. Da allora ha pubblicato tre dischi: «Umano» (2016), «Vietato morire» (2017) e «Non abbiamo armi», che è di quest’anno. Nel frattempo Ermal Meta ha scritto brani per altri colleghi, tra cui Emma Marrone, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara Galiazzo, Marco Mengoni e ha curato anche degli arrangiamenti per i Negrita.

Ssi è imposto al pubblico nazionalpopolare dal 2014, quando la sua canzone «Tutto si muove» è stata inserita nella colonna sonora della prima stagione della serie televisiva «Braccialetti Rossi» - bissando nella seconda stagione, con il brano «Volevo perdonarti, almeno», cantato in duetto con Niccolò Agliardi. E recenti sono le sue partecipazioni come giudice ad «Amici» di Maria De Filippi.

Ma lo spettacolo non sarà solo musicale: accanto al concerto è previsto anche «L’approdo dei ragazzi», un allestimento che dalle 19 coinvolgerà tutta la cittadinanza con un’area relax, servizio nursery e le incursioni urbane della compagnia Fatti d’Arte con «Ci scusiamo per il ritardo. Storie di viaggi avvenuti, verosimili e surreali per un immaginario comune» che anticiperanno l’esibizione dell’artista.