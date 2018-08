Il Magna Grecia Festival si chiude con un omaggio a Pino Daniele

Si chiude con un omaggio a Pino Daniele il Magna Grecia Festival: il concerto 'Napule è' dedicato al cantante scomparso nel 2015 è in programma il 9 agosto a Taranto nella Villa Peripato. L’evento si ripropone dopo il grande successo ottenuto nella stagione invernale, che ha registrato il sold out e la partecipazione alla trasmissione televisiva della Rai «La vita in diretta».

Il piano e la voce di Mario Rosini, la voce narrante di Claudio Frascella, la chitarra di Martino De Cesare, il basso di Daniele Brenca, la batteria di Francesco Lomagistro saranno accompagnate dall’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano. Nel corso del concerto saranno eseguiti i brani più importanti di Pino Daniele, da «Quanno chiove» a "Cammina cammina», da «Samba accussì» fino all’immancabile «a me me piace ò blues».

Non solo musica, il viaggio nella vita di Pino Daniele sarà scandito dalle parole del giornalista Claudio Frascella, che porterà il pubblico a conoscere meglio la vita del cantautore.

Il Magna Grecia Festival è organizzato dal Comune di Taranto in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, per animare il territorio con la musica in un periodo in cui l’offerta culturale si rivolge non solo ai cittadini ma anche ai turisti presenti in città. Dalla magia delle colonne sonore alla classicità dell’opera, dalla classe del violino all’energia del rock'n roll, fino a un grande tributo a un indimenticabile cantautore napoletano.