«Aria di masseria», porte aperte al pubblico con laboratori ed eventi

Le Masserie Didattiche della Puglia aprono le porte al pubblico, ai turisti, curiosi, amanti della natura e delle tradizioni enogastronomiche pugliesi. Domani, sabato 4 agosto, e sabato 1 settembre si terrà la prima edizione di 'Aria di Masseria', sostenuto dall’assessorato regionale Agricoltura, che coinvolge, in un evento diffuso sul territorio, oltre 40 aziende aderenti alla rete delle Masserie didattiche pugliesi. Tanti - viene sottolineato in una nota della Regione - gli appuntamenti in programma in una sola giornata: laboratori didattici, percorsi naturalistici, musica e danze popolari, mostre, spettacoli teatrali e degustazioni di prodotti enogastronomici.



Dai laboratori per realizzare aquiloni, cestini e spaventapasseri, alle escursioni guidate a cavallo o sui muli nel territorio circostante la masseria, fino alla birrificazione, alla produzione di latticini ed a quella di olio. Eventi a cielo aperto, diversi in ciascuna delle masserie didattiche aderenti, che consentiranno ai pugliesi, ma anche ai tanti turisti che d’estate vengono a vistare Puglia, di vivere in prima persona le attività tipiche che si svolgono all’interno di questi baluardi di autenticità e delle tradizioni.



«Agroalimentare, tradizioni enogastronomiche, natura, paesaggio, sono tratti peculiari della nostra regione e leve di sviluppo che si integrano e valorizzano vicendevolmente - sottolinea l’assessore alle Politiche agroalimentari della Regione Puglia Leonardo di Gioia - l’iniziativa di questa estate 2018 nelle Masserie regionali è un’occasione per attirare turisti e stimolare l’incoming, ma anche una strategia che come Regione sosteniamo per valorizzare l’attività dei nostri produttori e promuovere il consumo di prodotti a km zero e certificati dal marchio di qualità Puglia. Le Masserie didattiche sono presidi di antiche tradizioni e musei viventi della nostra civiltà contadina, luoghi intatti ove si tramandano di padre in figlio tecniche di raccolta, produzione o allevamento. Luoghi dove si promuove educazione alimentare e si recupera la cultura rurale». Per conoscere le attività in programma in ciascuna masseria, sia per domani 4 agosto che per sabato 1 settembre, è possibile visitare il sito web: ariadimasseria.regione.puglia.it