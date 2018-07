Bari, in arrivo Guè Pequeno a San Francesco

BARI - Sabato 28 luglio al Lido San Francesco a Bari, in occasione della «Bobo Summer Cup 2018», evento itinerante di footvolley amatoriale, capitanato da Bobo Vieri e organizzato dalla Sly United FC, sarà proposto il concerto del rapper Guè Pequeno, uno degli artisti più importanti della scena rap italiana. Le prevendite per questo evento sono disponibili nello store Banana Moon (Corso Cavour 45 a Bari) e nella Mojiteria Enaudi, in viale Enaudi 53. Guè Pequeno, nome d’arte di Cosimo Fini, è nato a Milano nel 1980 e ha iniziato il suo percorso artistico nel 1997, insieme a Jake La Furia, con la formazione Sacre Scuole, a cui si è aggiunto Dargen D’Amico, compagno di classe di Pequeno. Al trio si è avvicinato anche il beatmaker Don Joe e dopo poco, nel 2002, ha preso vita il gruppo Club Dogo. Parallelamente, tre anni dopo Guè ha iniziato anche la carriera da solista. Nel 2011 è arrivato il primo album «Il ragazzo d’oro», al quale sono seguiti dopo due anni «Bravo ragazzo», «Vero» nel 2015, «Santeria», lavoro realizzato insieme al collega Marracash nel 2016 e il 30 giugno 2017 «Gentleman»: un trionfo.