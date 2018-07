Molfetta, arriva Ermal Meta ad «Approdi musicali»

MOLFETTA - Proseguono gli appuntamenti del 'Luce music festival. Approdi musicali, il festival itinerante che porta la musica dal vivo e performance teatrali nelle città portuali della Puglia; il prossimo 'approdò è in programma domani giovedì 19 luglio a Molfetta con il concerto in prima regionale, di Ermal Meta presso la Banchina San Domenico e con Eroine greche: lettere d’amore spedite dal mare recital con Bianca Guaccero e Cosimo Damiano Damato, in programma nella sede del Museo Diocesano.

La giornata di domani, ricchissima di attività, prevede inoltre un incontro parte con la scrittrice Chiara Cannito che presenta il suo libro Akad. Corro:ì che parla della guerra civile in Siria. Dopo questa full immersion nel linguaggio dei giovanissimi sarà il momento di un appuntamento imperdibile: "Eroine greche: lettere d’amore spedite dal mare» (liberamente ispirato da «Heroides» di Ovidio), in cui Bianca Guaccero e Cosimo Damiano Damato ci condurrano in un viaggio poetico struggente nella mitologia greca attraverso l’epistolario tra le "eroine» ed i loro uomini.

Con la chiusura del lungo pomeriggio al Museo Diocesano ci si sposta, alle 21, sul Main Stag per l’atteso concerto di Ermal Meta che dopo la vittoria conquistata lo scorso febbraio nella 68sima edizione di Sanremo con il brano Non mi avete fatto niente, scritto a quattro mani con Fabrizio Moro - e il quinto posto raggiunto all’Eurovision Song Contest 2018 a Lisbona lo scorso 12 maggio - presenta il suo nuovo album intitolato Non abbiamo armi composto da 12 nuove canzoni. Il tour 2018 si compone di oltre 20 date, tra le quali oltre Molfetta, anche Roma, Firenze, Rimini e Lecce.