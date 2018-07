Musica, il trombonista barese Petrella incanta l'Umbria Jazz

Se appena qualche tempo fa la possibilità che un musicista pugliese potesse suonare in uno dei concerti ufficiali di Umbria Jazz appariva quantomeno lontana, oggi le cose sono cambiate e i nomi di alcuni dei nostri migliori alfieri di questa musica – ma inspiegabilmente non quello del loro «padre nobile» Roberto Ottaviano – figurano regolarmente nei programmi della kermesse perugina, a cominciare da Gianluca Petrella.

Ospite ormai quasi fisso, il trombonista barese è stato protagonista di un elettrizzante, affollatissimo concerto di mezzogiorno in duo con il vibrafonista Pasquale Mirra, nella Sala Podiani del Museo Nazionale dell’Umbria, da qualche anno diventato uno dei luoghi suggestivi di Umbria Jazz. Com’è noto, Petrella predilige da tempo le piccole formazioni, che gli consentono di avventurarsi più liberamente nelle sperimentazioni sonore, passando dal solo col supporto dei live electronics o, come in questo caso, al duo. E non c’è dubbio che quella con Mirra sia una formazione di grande efficacia, che permette a Petrella di spiccare fantasiosi voli improvvisativi, grazie ai quali il linguaggio del jazz si arricchisce dei colori della musica contemporanea, senza però mai cadere nell’insidia di verbosi intellettualismi.

Se una qualità va infatti riconosciuta a questo solista, è proprio quella di possedere la capacità istintiva di rimanere comunicativo anche nei momenti in cui la musica diventa azzardata e così è accaduto a Perugia, dove il trombone si è fatto declamatorio, rutilante nella costruzione di sinuose trame spesso realizzate attraverso l’iterazione ossessiva di singole cellule melodiche, ma poi ha saputo rivelarsi anche delicato e poetico nell’affrontare, ad esempio, un’ovattata, quasi rarefatta versione del mingusiano Good bye pork pie hat. Da parte sua Mirra – che ricordiamo in un entusiasmante concerto di Bari in Jazz ad Alberobello di qualche anno fa – si è confermato un vibrafonista moderno e fantasioso, srotolando a sostegno del suo collega tappeti armonici e timbrici di notevole suggestione, nei quali non era difficile cogliere la lezione – ormai lontana, ma sempre valida – del Bobby Hutcherson di Out to lunch.

Un labirinto sonoro, il loro, arricchito anche dai live electronics e che ha tenuto avvinto il pubblico per tutta la durata del concerto, conclusosi con Petrella che, prima del bis, ha abbandonato il palco per suonare a lungo camminando fra gli ascoltatori, per la gioia dei fotografi che lo hanno seguito a mo’ di pifferaio di Hamelin. Lunghi gli applausi del pubblico in standing ovation.