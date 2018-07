Da Maradona a Meryl Streep e De Niro: ecco i vip attesi per l’estate pugliese

La notizia è di quelle destinate a fare rumore nella calda estate mondana della Puglia 2018. Insieme a tanti vip d'oltreoceano sarebbe pronto ad arrivare nell'alto Salento anche Diego Armando Maradona. Il celebre calciatore argentino che si è riappacificato dopo anni di battaglie con il figlio Diego junior (nato dalla relazione con la napoletana Cristiana Sinagra) ha promesso pubblicamente al giovane - diventato da poco papà - di andare a trovare il nipotino (il terzo) Diego Matias nato nell'aprile scorso. «Me lo voglio godere questo bimbo» ha confidato l'ex Pibe de Oro «starò con lui a Napoli e poi in vacanza per qualche giorno al sud». Dalla capitale partenopea ai lussuosi borghi di Savelletri il passo sarebbe davvero corto. Se Maradona senior arriverà con tutta la sua vistosa e affettuosa famiglia allargata, lo saprà in anticipo solo una persona: Piero Latartara, imprenditore fasanese a capo di una serie di attività fra cui si annovera il noleggio di limousine super accessoriate dai vetri blindati e scurissimi. «Di super vip da noi ce ne sono già tanti» ha spiegato Latartara durante una cena organizzata nel suo locale del cuore, il Fagiano alla Selva «ma il vero "must" è riuscire a non far trapelare i nomi. Molti di loro vengono in Puglia proprio perché qui ci sono strutture come Borgo Egnazia che garantiscono privacy assoluta rispetto alla "vetrina" o ai paparazzi costantemente all'opera in Costa Smeralda». Ma noi siamo riusciti a sfondare il soffitto di cristallo dei privè più esclusivi e vi invitiamo a fare vipwatching con le softnews della settimana. Pronti? Il catalogo è questo, bellezze.

Meryl Streep e De Niro in Salento

Meryl Streep si è innamorata del Salento e ha preso casa a due passi da Lecce. Ma pare che nei prossimi giorni, spinta dalla rockstar Madonna (entrambe hanno un curioso e divertente passato da cheerleader) si decida a salire verso il mare di Savelletri dove ha fatto già il bagno la showgirl Belen Rodriguez ospite di una delle tantissime masserie del finanziere italo svizzero Renè de Picciotto. Della famiglia de Niro, invece, sono arrivati intanto i figli del mitico Robert, 7 volte premio Oscar. A 74 anni da compiere in agosto, Bob de Niro è candidato ad interpretare Murray Franklin nel prossimo film di Martin Scorsese. Le riprese inizieranno dopo l'estate e l'attore si rilassa in Puglia a poca distanza da un altro big: Francis Ford Coppola. Ancora, a Fasano ed in giro per la valle d'Itria si è fatta vedere Gloria Stuart la Rose centenaria del Tiranic (il personaggio della diciassettenne era di Kate Winslet). A Lecce al premio Apollonio poche sere fa c'era Hellen Mirren mentre a ferragosto (news confermatissima) arrivano Paolo Maldini e Paolo Bassetti che, dopo aver investito in Sardegna, guarda con interesse alle nostre coste.

A Monopoli nella masseria "Cagatosto" dove George Clooney portò in vacanza la fidanzata di allora Elisabetta Canalis, sbarcano Asia Argento e Riccardo Scamarcio. Raoul Bova è a casa sua a pochi km dal Relais del Cardinale che a breve sarà completamente ristrutturato. Con Raoul che ha imparato ad amare la Puglia con l'ex suocera Annamaria Bernardini de Pace -habitueè del Melograno e dei pranzi a bordo piscina di Catherine Price Mondadori a Ostuni-ci sono la nuova compagna Rocio Munoz e la piccola Luna. Più avanti li raggiungeranno i genitori di Rocio e i due figli maschi che l'attore ha avuto dalla prima moglie Chiara Giordano. Quanto a Clooney, atteso per agosto, dopo l'incidente subito in Sardegna, pare che il divo sia intenzionato a non spostarsi consumando la convalescenza nella zona in cui si trova adesso cioè a Puntaldia nella magnifica magione di Silvia Simonelli, decine di camere da letto e 4 scenografiche piscine con vista mare (ma per fare il bagno bisogna uscire e camminare a piedi verso la spiaggia pubblica). Comunque i colpi di scena con George non mancano mai perciò prepariamoci a qualche sorpresa d'agosto... Non si sa mai. Come si dice? Stay tuned!

Feste, panzerottate & gossip

La regina dello start alla season mondana pugliese è sicuramente Maria Camposeo, imprenditrice toscana bellissima e molto chic che ha aperto la sua immensa villa a Turi con parco, piscine e giardini d'inverno dove domenica scorsa ha organizzato una grigliata open air per trenta, selezionati amici. Seduti nel tavolo imperiale ornato da corbeilles di peonie -tendaggi di seta bianca svolazzanti e tripudio di camerieri in livrea - Tania Missoni, Roberto e Gina Grasso e la splendida Ilaria Tatò, una delle vere protagoniste della Bari bien. A Rosamarina riaprono le ville e sulle spiagge ricomincia il gossip. Chi è quel volto noto ormai in pensione che era scesa al sud pronta a trovare nuova linfa ai suoi business e si è trovata invece con le pive nel sacco tanto da ipotizzare la vendita della sua villa vista Lambertiana? E chi è quel giovanissimo politico da poco fidanzato con una ventenne tarantina, molto amato dai "poteri forti" ma preda di attacchi ironici sui social? Interrogativi sfiziosi e maliziosissimi che vanno di bocca in bocca fra una festa alla Rodos ed un pranzo domenicale al Capanno di Rosamarina, questa estate priva di presenze super vip ma satura come al solito dei baresi "in".

Meta di tutti la Taverna di Maurizio che questa estate ha lasciato al figlio Cesare onori ed oneri nella gestione del Lido Stella ormai rilanciato fra gastronomia e servizi sul mare. A proposito di lidi, spopola il White beach club a Quarto di monte dove arrivano Umberto Smaila e i Dirotta su Cuba. Il 5 agosto festa in piazza a Ostuni per Anna Dello russo amica intima dell'assessore al turismo Vittorio Carparelli che poi brinderà con pochi intimi nelle terrazze del Tito Schipa di Gabriele Menotti Lippolis. Toccata e fuga in piazza la sera del 5 per il sindaco Gianfranco Coppola (artefice dell'exploit di Ostuni considerata da Lonely planet una delle migliori location italiane per le vacanze 2018) e la bella first lady Eugenia che sono attesi ad un compleanno privato a cui è invitato anche il vicepremier Matteo Salvini. A proposito di Salvini, nelle settimane scorse si era diffusa la voce che potesse alloggiare a Masseria Caselli dove tutto era già pronto per una splendida accoglienza. Poi il soggiorno nella magione di Specchiolla è saltato. Ora sembra che Salvini arrivi davvero, anche se per una 48 ore di relax, accompagnato dalla bellissima. Elisa Isoardi che proprio per stare accanto all'illustre fidanzato ha scelto di restare a Roma preparando il suo debutto tv alla guida della Prova del cuoco. La coppia adora le Tremiti ed il Gargano. Insomma, la Puglia tutta li aspetta. Li vedremo in spiaggia a ferragosto?