Bari in Jazz 2018, Noa arriva ad Alberobello

BARI - Ad Alberobello arriva NOA: la Capitale dei Trulli ospiterà la famosissima cantante israeliana nell’ambito della XIV edizione del Festival Metropolitano «Bari In Jazz».

Il concerto, organizzato da Astragali Teatro e Xenia performing arts in collaborazione con «Bari in jazz», si terrà alle ore 21.00 in piazzale Biagio Miraglia. Intanto la cantante è stata accolta in Municipio, nella sala consiliare «Gianpiero De Santis» dal sindaco, Michele Longo, dall’assessore al Turismo, Antonella Ivone e dall’amministrazione comunale.

«Ho fatto una passeggiata tra i vostri trulli e ho avuto immediatamente la sensazione di stare bene – ha detto NOA – Molto è dovuto alle vostre bellezze, a questo patrimonio incredibile che fate bene a preservare e conservare. Ma non è la sola ragione. Alberobello è un microcosmo che ha realizzato una integrazione tra tradizione e modernità che può essere punto di riferimento per altre parti del mondo. Ma tale integrazione è possibile solo in tempi di pace. Altrove, bellissimi siti archeologici e storici sono stati distrutti dalla guerra. Per fermare questo scempio abbiamo bisogno di pace. Senza pace non possiamo godere della bellezza dell’arte. Qui, da voi, dopo molto anni di guerra terribile con 75 milioni di vittime c’è pace, grazie a Dio. Anche noi vogliamo in Medio Oriente questa pace per coltivare la musica e la bellezza, per avere più opportunità. Noi vi vediamo come esempio. Porterò Alberobello e la sua bellezza nel mio cuore e da qui, da questa bellezza, prenderò altra forza per continuare a lottare per diritti umani e la pace». Per lasciarle un ricordo di questo evento l’amministrazione di Alberobello le ha donato anche un trullo in miniatura, simbolo del paese patrimonio dell’Unesco.