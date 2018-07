Metti una sera a cena, dopo il debutto di «Battiti live 2018», Elisabetta Gregoraci nel cuore di Ostuni fra prelibatezze pugliesi e un buon bicchiere di vino rosso salentino a chiacchierare di progetti tv per il futuro. Eccola la statuaria e versatile ex lady Briatore, mamma amorevole di Nathan Falco e conduttrice lanciatissima anche oltre le prevedibili aspettative del «Grande Fratello vip», programma a cui, stando ai rumors, la Gregoraci avrebbe potuto partecipare come concorrente. E invece, complice la cena pugliese con la famiglia Montrone e con il plenipotenziario di Telenorba, Antonio Azzalini, la bella Eli potrebbe chiudersi alle spalle la porta del GF vip per approdare come timoniere in uno show tutto suo sulle frequenze della televisione di Conversano. Dopo Anna Falchi, Michele Cucuzza, Stefania Orlando, fra mille aspiranti allo studio di Telenorba, a sbaragliare ogni concorrenza sarà proprio la Gregoraci?

Di sicuro, la moglie separata di Flavio Briatore conosce bene Azzalini fin da quando il manager governava Rai 2 e non è un caso che sia ancora lei, dopo i successi dello scorso anno, ad affiancare nella emissione di «Battiti» su Italia uno lo storico volto di Radionorba, Alan Palmieri. Comunque sia, terminata la kermesse (domenica prossima tutti a Lecce), a fine luglio, Elisabetta si fermerà in alto Salento per qualche giorno di relax con il figlioletto e se Azzalini non sarà già emigrato in viale Mazzini, sarà quella la giusta occasione per entrare nel vivo dei prossimi progetti televisivi made in Conversano.

Ma la notizia di questa settimana riguarda le nozze. Ormai è quasi fatta per la coppia più bella di Bari, quella formata da Gianluca Paparesta e Miki Calcagno. La pazienza della splendida giornalista sarà presto premiata perché, ratificato il divorzio dalla prima moglie Maricetta Pomes, Miki sposerà a breve il suo grande amore. Quali sono le altre coppie di questa season pugliese? Scopriamole insieme!

Barra e Santamaria a Capri - Lo scorso anno furono immortalati di sorpresa ed era il debutto del loro amore. Ma dodici mesi dopo la lucana Francesca Barra, giornalista e conduttrice, bella e molto capace, bacia alla luce del sole di Capri il fascinoso attore di origine potentina Claudio Santamaria che lei ha sposato a novembre scorso in America. Divorziata da Marcello Molfino che le ha dato tre bimbi meravigliosi (Renato, Emma Angelina e Greta) la Barra potrebbe risposare il suo Claudio proprio ad agosto in Basilicata.

Il primo bacio risale a quando lei aveva 11 anni (ne compie 40 a settembre) ma il sentimento che la lega a Santamaria è di quelli che lasciano presagire che presto ci saranno non solo i fiori di arancio lucani, ma anche un bebè?

Toccata e fuga in Salento dopo tanti week end in costiera amalfitana anche per Veronica Maja conduttrice in forze questa estate a Rai Uno ed il marito chirurgo plastico Marco Moraci (anche loro hanno tre fantastici bambini e un cane) mentre Mara Venier è attesa sotto gli ulivi e i trulli a metà agosto con il ricchissimo consorte Nicola Carraro sposato nel giugno del 2006 (testimoni di nozze Lucio Presta e Paola Perego).

Restano a Rosamarina Michele Emiliano ed Elena Laterza (lei attualmente è in viaggio negli Usa), si dedicano alle loro immense ricchezze, invece, il finanziere Italo svizzero Renè de Picciotto e la bella compagna salentina Adele Schena, grande padrona di casa nelle lussuosissime feste organizzate nelle varie, sontuose masserie possedute dalla coppia nella zona di Fasano. Renè, che si è innamorato della Puglia grazie ad Adele e alla sua famiglia (ha una sorella deliziosa che è la zia prediletta delle sue due figlie), ha anche acquistato il cinema «Roma» di Ostuni. Oggi il complesso è in fase di ristrutturazione e diventerà un locale polifunzionale fra musica e menù fusion su modello rigorosamente europeo (i de Picciotto vivono in inverno a Parigi e in giro per il mondo raggiungendo la Puglia solo in estate divisi fra le magnifiche residenze in campagna e la super villa di lei a Rosamarina).

Chi è la conduttrice in bilico - Lei è una bellissima giornalista barese sposata con un uomo fantastico, un facoltoso avvocato di nobilissimo lignaggio. Da anni conduce un programma glamour su una tv locale che la rende ambitissima nei salotti baresi o negli eventi. Ma da qualche tempo si mormora che i vertici della tv vogliano chiudere quella famosa trasmissione. Chi sarà mai la signora in questione ma soprattutto perché il suo format non funziona più?

Chi è poi quella professionista pugliese che, orfana di un marito importante ormai pensionato, cerca appoggi politici per mantenere il suo statement? Sono alcuni fra i rebus di gossip di cui si è parlato nella cena di compleanno di Gina Lollobrigida che ha richiamato a Roma nei giorni scorsi Barbara D’Urso, Sandra Carraro, la stessa Venier e il gettonatissimo oculista dei vip Andrea Cusumano accompagnato dalla moglie Cristiana e dalla figlia fashion blogger Maria Vittoria. Presente alla festa della Lollo, che indossava un sexy abito nero tutto pizzi e trasparenze, anche il mitico Adriano Aragozzini.

Vespa beve Melarosa - Quando Angelo Maci organizza lo fa in modo sublime come è nel suo stile di grandissimo signore del vino. La settimana scorsa il patron di Cantina due palme, compagno di scuola di Al Bano alle elementari, ha aperto le porte della magica villa a Cellino San Marco con strepitosa cantina agli amici come Bruno Vespa e Paolo De Castro. Impeccabile la ospitalità di Maci che era affiancato dal direttore generale della ricca azienda, la bella Assunta De Cillis, oltre che dalla giovane moglie Annarita e dalla cognata (legatissima a lady Maci viaggia spesso con la coppia). Inutile dire che la serata è stata un successone innaffiata da litri di Melarosa lo spumante brindisino amato da Donald e Melania Trump. Bravissimo Angelo.