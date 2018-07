Toccherà a Renzo Arbore con la sua Orchestra Italiana riaccendere i riflettori su “Un palco in Collina”, la rassegna nocese nata nel 2004 e a suo tempo tenuta “a battesimo” da Lucio Dalla. Un appuntamento che si rinnova dopo cinque anni di pausa, prima dei quali il cartellone della manifestazione aveva ospitato artisti del livello di Gigi Proietti, Massimo Ranieri, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, i Placebo, Gianna Nannini, i Litfiba e i Simple Minds, giusto per citarne alcuni.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 agosto al Foro Boario e rientra in un lungo tour che prenderà il via il prossimo 14 luglio dal Festival di Lugano, in Svizzera, per portare lo showman foggiano in lungo e in largo per tutto lo Stivale, con tre ore dense di spettacolo.

“La scaletta del concerto - spiega Renzo Arbore - coniuga il nuovo e l’antico suono di Napoli: voci e cori appassionati, girandole di assoli strumentali, un’altalena di emozioni sprigionate dalle melodie della musica napoletana che evocano albe e tramonti, feste al sole e serenate notturne, gioie e pene d’amore. Al suono di “Reginella”, ad esempio vedo il pubblico (di tutto il mondo) cantare a squarciagola il ritornello di questo celebre brano e, magicamente, farsi trasportare proprio là (a Napoli) nella terra da dove quelle emozioni sono partite”.

L’evento è patrocinato dal Comune di Noci, Pro Loco Noci e Associazione Il Tassello Mancante; l’organizzazione è della società “Gioia e Vita srl” di Noci con lo sponsor del brand “La Rossa”.

Le prevendite sono già attive sul circuito e punti vendita Vivaticket e a Noci in Largo Garibaldi 29. Info Prevendite 338.912.78.38.