Bari, torna per l'ultima volta Time Zones con Terry Riley e Lee Ranaldo

BARI - Torna a Bari, per l'ultima volta, Times Zones e con sé porta uno dei più grandi musicisti viventi, Terry Riley in compagnia di suo figlio Gyan Riley. Giunta alla sua 33esima edizione, che si prevede sarà una delle più importanti degli ultimi anni, Times Zones avrà per l'ultima volta come sede centrale del festival il capoluogo pugliese. Lo aveva già annunciato nei giorni scorsi il direttore artistico della manifestazione, Gianluigi Trevisi, che anche oggi, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento tenuta insieme con il soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, Luigi La Rocca, ha ribadito che «i problemi economici dell’Amministrazione comunale hanno quasi totalmente sguarnito i contributi alle manifestazioni storiche della città».

«Siamo molto contenti - ha detto Trevisi - che Time Zones sia un festival dove nella lista degli artisti ci siano i più grandi compositori della nostra epoca come per Riley (appuntamento il 26 luglio), il cruccio però resta per un’emergenza economica che ormai sembra infinita». Alla luce di politiche «poco incoraggianti per chi vuol continuare a produrre cultura e proposte di qualità" diventa importante per Time Zones «essere all’interno di una rete stabile di collaborazioni a partire da una comunità d’intenti, ma anche per la realizzazione di produzioni condivise». Oltre gli già sperimentati percorsi comuni con il centro di Cultura Teatrale Diaghilev, ed il contenitore di arte e musica EXperimenta, si aprono - è stato sottolineato - due nuove collaborazioni: con la Mostra del Cinema di Taranto e con il Viva Festival. Sul piano delle attività parallele si consoliderà Musicofilia, la rete dove in questi anni «è stato fatto un proficuo ed interessante il lavoro con le scuole l'Università ed i Conservatori». Anche quest’anno grazie alla disponibilità della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, una parte importante di Time Zones con la sigla «Ad Museum» troverà ospitalità all’interno del complesso architettonico di Santa Chiara, ma anche in altri importanti Beni Architettonici come il Museo Ridola di Matera ed il Palazzo De Mari di Acquaviva.

La presenza di Riley a Bari - è stato sottolineato - è «un evento straordinario, un’occasione unica condivisa con la città di Napoli per le sole due date italiane di quella che si annuncia come l’ultima apparizione europea del grande maestro che ha ormai superato gli ottanta». Dopo l’anteprima con Riley anche il secondo appuntamento di Time Zones 2018 sarà ospitato nel Chiostro di S. Chiara: il 15 settembre sarà la volta di Lee Ranaldo lo storico fondatore con Turston Moore dei Sonic Youth, "un altro pezzo imprescindibile della musica non solo americana degli ultimi trenta anni»