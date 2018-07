La Puglia vista con gli occhi di Nick Warner

BARI - Il fotografo di National Geographic Traveller, Nick Warner, ha tenuto la sua lezione di fotografia, il 2 luglio a Londra, raccontando il suo viaggio fotografico in Puglia a un pubblico di viaggiatori, appassionati di fotografia, stampa e operatori di settore. «La Puglia - viene sottolineato in una nota di Pugliapromozione - c'era tutta nelle foto di Warner, esposte nell’area centrale al piano terra dell’Università di Westminster in una mostra allestita in parallelo durante l’evento di punta della testata Travel della National Geographic». In particolar modo Taranto, Castel del Monte, Polignano a mare, Lecce, Grottaglie (attraverso le ceramiche); ed anche foto che ritraggono le persone: gente comune, un artigiano, un pescatore, un contadino, in perfetto stile National Geographic.

Un punto di vista insolito della Puglia si ritrova anche nei paesaggi. La masterclass, organizzata in collaborazione con Pugliapromozione, è stata una full immersion nel mondo della fotografia e della scrittura di viaggio. Nick Warner, che ha affermato di aver vissuto in Puglia una esperienza molto intensa, ha parlato del suo reportage sulla Puglia, mostrando e commentando tutti gli scatti.